Bank of America ha aggiornato le sue previsioni sul settore dei semiconduttori e ha individuato in ASML uno dei nomi più forti in assoluto per il 2026. Secondo gli analisti, il colosso olandese sta per avviare una fase di espansione strutturale, sostenuta dal crescente utilizzo della litografia avanzata, dal netto miglioramento degli utili e da un cambio di passo sul fronte del flusso di cassa libero.

La banca statunitense non solo conferma la raccomandazione Buy, ma aumenta anche il target price a 1.158 euro, ben oltre il precedente obiettivo. Il team guidato da Didier Scemama segnala che il 2027 potrebbe rappresentare l’anno di svolta, in cui ASML sarà in grado di catturare una quota maggiore dei budget dei produttori di chip, beneficiando inoltre di un mix di prodotti più profittevole. Non a caso, la società è stata inclusa nelle “25 azioni per il 2026” scelte da BofA e nella lista Europe 1, che raccoglie le migliori opportunità d’investimento sul mercato europeo.

Perché ASML potrebbe essere rivalutata ancora: i tre fattori chiave secondo BofA

Gli analisti individuano tre elementi alla base del potenziale rialzo:

Più litografia EUV nei DRAM: la memoria sta diventando un settore strategico e i produttori stanno aumentando il numero di strati litografici. Questo incrementa l’intensità della litografia, un trend che continua a rafforzare la posizione dominante di ASML. Margini in miglioramento: l’espansione del margine lordo attesa nell’ordine di circa 150 punti base dovrebbe spingere la crescita degli utili attorno al 30 percento. Flusso di cassa libero in forte accelerazione: nel medio periodo BofA si aspetta un raddoppio del free cash flow, che potrebbe arrivare fino a 14 miliardi di euro.

In parallelo, l’intensità litografica complessiva dovrebbe crescere verso il 26 percento entro il 2028, sostenuta dall’aumento dei livelli EUV nella produzione di memoria.

Timori in calo: il quadro competitivo torna favorevole

Un altro segnale positivo, secondo BofA, è la riduzione di numerose preoccupazioni che pesavano da anni sul titolo. L’analisi evidenzia:

• Samsung in recupero di competitività

• Micron pronta ad accelerare sulle tecnologie EUV

• Intel in fase di maggiore stabilità

• crescente richiesta di silicio avanzato da parte dei produttori di chip destinati all’intelligenza artificiale

Anche il peso della Cina, attualmente intorno al 20 percento delle vendite, dovrebbe stabilizzarsi, con effetti positivi sul sentiment degli investitori, che potrebbero tornare a considerare ASML un titolo strettamente legato alla crescita del mercato delle attrezzature per semiconduttori.

Margini in aumento e crescita degli utili fino al 2030

Secondo il nuovo modello elaborato da BofA, la società olandese potrebbe raggiungere un’espansione dei margini lordi di circa 5 punti percentuali entro il 2030, mentre gli utili sono visti crescere con un CAGR del 18 percento nei prossimi cinque anni. La banca ha inoltre rivisto al rialzo le stime per il 2026 e il 2027, prevedendo ora:

• 55 sistemi EUV low-NA in consegna nel 2026

• 63 sistemi nel 2027, numeri superiori alle ipotesi precedenti.

Ordini, ricavi e guidance: cosa aspettarsi dal 2026 in avanti

Per il quarto trimestre del 2025, la banca stima ordini per 7,4 miliardi di euro, trainati da fonderie e produttori di memoria, ben oltre le attese di mercato. Dal 2026 ASML smetterà di riportare il totale degli ordini, scegliendo un approccio più qualitativo, basato su maturità del portafoglio e andamento dei segmenti finali.

Per il 2026 BofA si aspetta:

• crescita dei ricavi a una cifra medio-alta

• margini stabili

• aumento delle spese operative del 6-7 percento

• indicazioni fiduciose su una crescita dei ricavi più robusta nel 2027

Le previsioni della banca si collocano ora al di sopra del consenso, con un EPS stimato più alto del 3 percento per il 2026 e del 9 percento per il 2027.

Ritorno di capitale agli azionisti: buyback e dividendi ai massimi livelli

Uno dei punti di maggiore interesse riguarda la gestione della liquidità. Con l’assorbimento delle scorte e un free cash flow in accelerazione, ASML dovrebbe:

• portare avanti un riacquisto di azioni da 15,5 miliardi di euro nel 2026

• distribuire 6,4 miliardi in dividendi tra 2026 e 2027

Con questi numeri, entro la fine del 2027 l’azienda potrebbe restituire agli azionisti circa il 93 percento del flusso di cassa libero, un livello estremamente elevato che rafforza l’appeal del titolo nel lungo periodo.

