La giornata di lunedì si è rivelata particolarmente positiva per Costain Group (LON:COSG), che ha visto le proprie azioni balzare dell’8,7% grazie all’annuncio di un nuovo contratto multimiliardario siglato con Sellafield Ltd, società impegnata nella gestione e bonifica di uno dei più grandi siti nucleari del Regno Unito. L’accordo, del valore potenziale di fino a 1 miliardo di sterline, consolida la posizione di Costain come protagonista nel settore delle infrastrutture energetiche britanniche.

Un contratto chiave per il futuro nucleare britannico

Nell’ambito dell’intesa, Costain assumerà il ruolo di Utilities Delivery Partner, figura centrale all’interno del programma Infrastructure Delivery Partnership (IDP) di Sellafield. La società si occuperà della modernizzazione e sostituzione dei sistemi di distribuzione delle utilities, un passaggio strategico per sostenere le attività di smantellamento e rigenerazione del sito nucleare.

L’accordo prevede una fase iniziale di nove anni, con la possibilità di prolungamento per ulteriori sei, a conferma della volontà di instaurare una collaborazione duratura. Il contratto rappresenta inoltre una componente significativa del piano IDP, che nel suo complesso vale fino a 2,9 miliardi di sterline.

Un rapporto di fiducia consolidato dal 2005

La partnership tra Costain e Sellafield non è una novità: la collaborazione tra le due realtà prosegue da quasi vent’anni, dal 2005. Questa nuova aggiudicazione rafforza ulteriormente la fiducia reciproca e conferma il ruolo chiave di Costain nella filiera del nucleare civile del Regno Unito.

Nel corso del 2025, Costain ha inoltre ottenuto nuovi contratti strategici con Sizewell C e Urenco, ampliando la propria influenza nel comparto dell’energia pulita e nella gestione delle infrastrutture complesse.

Innovazione, sicurezza e sostenibilità al centro del progetto

Il governo britannico ha ribadito che la dismissione sicura degli impianti nucleari è una priorità nazionale, indispensabile per costruire un futuro sostenibile e garantire sviluppo economico nei territori interessati.

Nel suo nuovo incarico, Costain sarà responsabile della realizzazione e ammodernamento delle reti di servizio all’interno di un contesto definito come un “ambiente di lavoro complesso”. L’obiettivo principale sarà mantenere standard elevati di sicurezza, efficienza e qualità, assicurando che ogni fase del progetto rispetti le normative ambientali e di sicurezza del Regno Unito.

Con questo importante traguardo, Costain conferma la propria capacità di attrarre commesse di alto profilo, rafforzando la fiducia degli investitori e consolidando il proprio ruolo di riferimento nel settore infrastrutturale ed energetico britannico.

