Le azioni Crocs hanno chiuso con un deciso rialzo, guadagnando quasi il dieci per cento nella seduta di giovedì, spinte da risultati trimestrali che hanno superato le attese degli analisti sia sul fronte degli utili che dei ricavi, nonostante uno scenario di vendite complessivamente in contrazione.

Nel dettaglio, il colosso statunitense delle calzature casual ha messo a segno nel terzo trimestre un utile rettificato pari a 2.92 dollari per azione, nettamente superiore alla stima media di mercato che si fermava a 2.36 dollari. I ricavi si sono attestati a 996.3 milioni di dollari, oltre le previsioni di 961.61 milioni, anche se in calo del 6.2 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

L’andamento è stato differenziato tra i due marchi della società. Il brand Crocs ha contenuto la flessione al 2.5 per cento, generando 836 milioni di dollari di ricavi, mentre HEYDUDE ha mostrato maggiori difficoltà, registrando una contrazione del 21.6 per cento a circa 160 milioni. Un dato particolarmente positivo arriva però dai mercati esteri, con le vendite internazionali di Crocs in aumento del 5.8 per cento a 389 milioni di dollari, confermando la crescente forza del marchio fuori dagli Stati Uniti.

Commentando i risultati, l’amministratore delegato Andrew Rees ha sottolineato come la performance sia frutto di una strategia di brand focalizzata e di investimenti mirati sull’innovazione di prodotto e sul rafforzamento della presenza commerciale. La solidità finanziaria ha inoltre permesso il riacquisto di 2.4 milioni di azioni proprie e il rimborso di 63 milioni di dollari di debito, a conferma della robustezza del modello di business.

A livello di redditività, il margine lordo si è mantenuto elevato al 58.5 per cento, pur registrando una lieve contrazione rispetto al 59.6 per cento dell’anno precedente. Più marcata la riduzione del margine operativo, sceso al 20.8 per cento dal 25.4 per cento del terzo trimestre dello scorso anno.

Guardando ai prossimi mesi, la società ha mantenuto un approccio prudente. Per il quarto trimestre prevede una flessione dei ricavi intorno all’8 per cento rispetto al pari periodo del 2024, con un margine operativo rettificato vicino al 15.5 per cento e utili per azione stimati in un intervallo compreso tra 1.82 e 1.92 dollari.

Il mercato ha premiato la capacità di Crocs di mantenere una forte redditività e una gestione finanziaria disciplinata, elementi che continuano a sostenere la fiducia degli investitori anche in una fase di fisiologica normalizzazione della domanda nel settore calzaturiero.

