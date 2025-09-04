Currys - BorsaInside.com

Currys, il colosso britannico dell’elettronica di consumo, sorprende i mercati con risultati superiori alle attese e un’operazione strategica che ha spinto il titolo a un balzo del 21%. Nelle prime 17 settimane dell’anno fiscale, l’azienda ha registrato un aumento del 3% delle vendite complessive, trainato soprattutto dalla forte domanda di condizionatori, ventilatori e prodotti per il gaming, complice un’estate particolarmente calda.

Ma la notizia che ha entusiasmato gli investitori è l’annuncio di un riacquisto di azioni proprie da 50 milioni di sterline, un segnale di solidità finanziaria che arriva dopo la distribuzione di un dividendo in contanti da 25 milioni di sterline. L’operazione è già partita e punta a rafforzare ulteriormente il valore per gli azionisti.

Vendite in crescita in tutti i mercati strategici

Nel Regno Unito e in Irlanda, mercato principale per l’azienda, i ricavi sono aumentati del 3%, sostenuti dalla crescita del settore informatica AI che ha compensato la flessione nella vendita di TV, tablet e friggitrici ad aria.

Nei paesi nordici, invece, l’espansione è stata del 2%, grazie al boom di robot tagliaerba e aspirapolvere smart, segmenti che continuano a trainare le performance della regione.

L’amministratore delegato Alex Baldock ha commentato con soddisfazione i risultati:

“Abbiamo avuto un inizio d’anno positivo, con performance incoraggianti in tutto il gruppo. La ripresa nei paesi nordici sta accelerando e siamo fiduciosi che i margini di profitto miglioreranno ulteriormente nel corso dell’anno.” Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Obiettivi di crescita e strategia a lungo termine

Currys conferma la propria fiducia nelle prospettive future e ribadisce di essere sulla buona strada per raggiungere un aumento del 5% dell’utile annuale, atteso a circa 170 milioni di sterline.

L’azienda mantiene invariati i target a lungo termine:

Margine EBIT rettificato previsto al 3%

previsto al Spese in conto capitale inferiori a 100 milioni di sterline l’anno

inferiori a l’anno Costi eccezionali sotto i 10 milioni di sterline entro il 2027

sotto i entro il 2027 Capitale circolante neutrale come obiettivo di gestione finanziaria

Questa disciplina nei costi e negli investimenti mira a rafforzare ulteriormente la posizione competitiva dell’azienda nel settore retail tecnologico.

Analisti cauti: buyback positivo, ma occhio ai margini

Secondo gli analisti di RBC Capital Markets, la situazione finanziaria di Currys è migliorata, soprattutto dopo la revisione dei fondi pensione, consentendo di avviare il buyback da 50 milioni. Tuttavia, sottolineano come l’azienda resti molto sensibile ai cambiamenti macroeconomici, dato che i margini di profitto sono ancora bassi rispetto ai concorrenti.

Gli esperti avvertono anche che le spese in conto capitale potrebbero dover crescere più del previsto nel medio termine per sostenere la qualità del servizio e l’espansione dell’offerta.

Valutazione del titolo e prospettive per gli investitori

Prima di questi aggiornamenti, il titolo Currys veniva scambiato a circa 5 volte il valore d’impresa (EV) rispetto all’EBIT stimato per il 2025 e a 9,5 volte il rapporto prezzo/utili (P/E) atteso per lo stesso periodo. RBC definisce queste valutazioni “ragionevoli, ma non più ai livelli estremamente bassi visti a fine 2023”.

Con il forte rimbalzo in Borsa, Currys si posiziona ora come un’opportunità interessante per gli investitori, pur richiedendo cautela per la volatilità legata all’andamento dei consumi e alla crescita della spesa delle famiglie.

