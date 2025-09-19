Dossault Aviation - BorsaInside.com

Bank of America Securities ha rivisto al ribasso la valutazione su Dassault Aviation (EPA:AM), abbassando il giudizio da neutrale a underperform. Contestualmente, il target price è stato ridotto a 290 euro rispetto ai precedenti 310, segnalando crescenti preoccupazioni sulla redditività futura e sui margini operativi del gruppo aeronautico francese.

Le nuove stime sugli utili e i margini operativi

Gli analisti di BofA hanno tagliato le previsioni dell’EBIT 2025-2028 tra il 10% e il 19%, posizionandosi fino al 18% sotto il consenso di mercato. Secondo la banca, l’ottimismo del mercato su un’espansione dei margini di oltre 350 punti base entro il 2029 appare eccessivo, soprattutto considerando il peso dei nuovi programmi nel settore dei jet privati.

La società genera attualmente circa il 65% dei ricavi dalla difesa, principalmente attraverso il caccia Rafale, e il restante 35% dai jet d’affari della linea Falcon.

La sfida dei nuovi jet Falcon

L’arrivo sul mercato dei Falcon 6X e 10X è visto come un’opportunità per recuperare terreno nel segmento dei business jet a lungo raggio. Tuttavia, la fase iniziale di produzione comporta margini più bassi rispetto ai modelli consolidati, un fattore che peserà fino al 2030.

Lo stesso CEO Eric Trappier ha confermato che “l’inizio delle serie ha margini inferiori rispetto agli aerei più vecchi”, sottolineando la difficoltà di mantenere alti livelli di redditività nel breve periodo.

Difesa e programma FCAS: un punto critico

Il futuro di Dassault dipende in larga parte dal comparto difesa, ma la forte esposizione al mercato francese limita i benefici dell’aumento dei budget militari in altri Paesi europei.

In particolare, il programma FCAS (Future Combat Air System), sviluppato in collaborazione con Airbus e Indra, è ancora incerto a causa delle tensioni tra Francia e Germania su proprietà intellettuale e divisione del lavoro. Un eventuale fallimento del progetto potrebbe pesare sull’attrattiva del titolo.

Le previsioni su utili, dividendi e valutazioni

Secondo BofA, l’EPS rettificato di Dassault scenderà del 9,9% a 12,1 euro nel 2025, per poi rimbalzare a 15,6 euro nel 2026 e 18,4 euro nel 2027. Il dividendo è atteso in crescita da 4,72 euro nel 2025 a 5,12 euro nel 2027.

Sul fronte della valutazione, il rapporto P/E è visto in calo da 26,8x nel 2023 a 24,2x nel 2025, mentre l’EV/EBITDA dovrebbe ridursi da 27,5x nel 2023 a 11,5x nel 2027.

Flussi di cassa e ordini Rafale sotto osservazione

Il free cash flow, sostenuto negli ultimi anni dai pagamenti anticipati delle esportazioni Rafale, è destinato a diventare negativo: -465 milioni di euro nel 2026 e -831 milioni di euro nel 2027. Senza nuove commesse di Rafale nei prossimi 12-18 mesi, la pressione sul capitale circolante potrebbe aggravarsi ulteriormente.

Performance in Borsa e prospettive

Dall’inizio dell’anno, il titolo Dassault ha guadagnato il 49%, meno rispetto al rally del 119% del settore difesa europeo, trainato dalla rivalutazione dei multipli. Nonostante venga scambiata a 11,5x EV/EBIT nel 2028 contro una media di settore di 14x, secondo BofA lo sconto è giustificato.

Gli analisti ritengono che le prospettive restino fragili, con margini sotto pressione, incertezze sul programma FCAS e ricadute negative derivanti dai nuovi jet Falcon. In questo scenario, ulteriori rialzi in Borsa appaiono difficili da realizzare.

