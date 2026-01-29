Deutsche Bank - BorsaInside.com

Altro strappo al ribasso per le azioni Deutsche Bank che, dopo il pesante sell di ieri, ora stanno perdendo l’1,7 per cento a 32,3 euro. La nuova flessione comporta un ulteriore allargamento del passivo mensile accumulato da inizio anno che diventa superiore al 3 per cento. Il titolo del colosso bancario tedesco sta continuando a scontare il recente terremoto giudiziario che lo sta travolgendo. E’ notizia di ieri, infatti, l’esecuzione di una serie di perquisizioni nelle sedi DB di Berlino e Francoforte.

L’ipotesi di reato è pesantissima (ma da dimostrar): riciclaggio di denaro. E così gli investitori continuano ad interrogarsi non tanto sulla solidità delle accuse ma soprattutto su quelle che potrebbero essere le ripercussioni in borsa al di là della reazione di pancia, normalissima, che c’è già stata ieri e che sembra proseguire anche oggi.

Broker consigliato (5/5) ✓ N.1 in Italia Deposito minimo ZERO ✔️ Broker regolamentato SCOPRI DI PIÙ Recensioni ✓ N.1 in Italia

✓ Regime Fiscale Amministrato

✓ Buono Amazon fino a 15.000€ * Avviso di rischio * Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Caso Deutsche Bank tra perquisizioni e sospetti di riciclaggio

E’ notizia di ieri che Deutsche Bank è stata interessata da una serie di perquisizioni disposte dalla procura di Francoforte nell’ambito di un’indagine su presunti casi di riciclaggio di denaro. Circa trenta agenti della polizia federale, in abiti civili, hanno effettuato controlli presso la sede centrale del gruppo e in una filiale di Berlino, con l’obiettivo di acquisire documentazione e dati informativi.

In una nota ufficiale, l’istituto ha confermato l’esistenza dell’indagine, sottolineando la piena collaborazione con le autorità inquirenti, ma senza fornire ulteriori dettagli. Il perimetro dell’inchiesta riguarda presunti rapporti commerciali intrattenuti con società estere che potrebbero essere state utilizzate come veicolo per operazioni di riciclaggio. Al centro delle verifiche vi è il rispetto delle procedure antiriciclaggio (AML) e, in particolare, la tempestività delle segnalazioni di operazioni sospette alle autorità competenti.

Secondo indiscrezioni riportate da diversi media tedeschi, tra cui la Süddeutsche Zeitung, una delle piste seguite dagli inquirenti potrebbe coinvolgere Roman Abramovich, oligarca russo ed ex cliente della banca, colpito da sanzioni europee dal 2022 per i suoi legami con il Cremlino. L’ipotesi, non confermata ufficialmente, è che alcune transazioni riconducibili a società vicine all’imprenditore non siano state segnalate con la necessaria rapidità.

C’è da dire che il caso non rappresenta un episodio isolato nella storia recente di Deutsche Bank. Già nel 2022 l’istituto era stato oggetto di perquisizioni analoghe sempre a Francoforte, nell’ambito di precedenti indagini sul riciclaggio. Nello stesso anno, la banca e la controllata DWS erano finite sotto inchiesta per presunti casi di greenwashing, a conferma di una fase complessa sul fronte della compliance.

Broker consigliato (5/5) ✓ Broker con 50 anni di esperienza globale Deposito minimo 0$ ✔️ Broker regolamentato Inizia ora Recensioni ✓ Broker con 50 anni di esperienza globale

✓ Assistenza clienti in italiano

✓ Regime fiscale amministrato 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Nonostante questi “precedenti” è chiaro che sarà l’evoluzione della nuova indagine ad essere un fattore chiave da monitorare. Eventuali carenze nei controlli interni potrebbero tradursi in sanzioni, costi legali e maggiore pressione regolamentare, elementi che rischiano di pesare sulla valutazione del titolo nel breve e medio periodo, nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni sul piano operativo e patrimoniale. Nulla di strano perchè da sempre gli investitori sono molto sensibili ai rischi legali e reputazionali delle società quotate.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com