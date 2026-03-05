DHL - BorsaInside.com

Le azioni di DHL Group hanno registrato un calo superiore al 5% dopo la diffusione dei risultati e delle nuove prospettive finanziarie. Il gruppo logistico tedesco ha infatti presentato previsioni sugli utili per il 2026 che, pur indicando una crescita, risultano sostanzialmente allineate alle aspettative degli analisti e non offrono sorprese particolarmente positive per gli investitori.

Le previsioni sugli utili per il 2026

Secondo le indicazioni del management, DHL prevede di chiudere il 2026 con un utile operativo (EBIT) superiore a 6,2 miliardi di euro, in leggero aumento rispetto ai 6,1 miliardi registrati nel 2025. Parallelamente, il gruppo stima un flusso di cassa libero di circa 3 miliardi di euro, al netto delle acquisizioni.

Entrambi i valori risultano praticamente in linea con il consenso degli analisti, fattore che ha contribuito alla reazione negativa del mercato.

Nel commentare le prospettive, l’amministratore delegato Tobias Meyer ha sottolineato come il contesto globale resti complesso.

“L’inizio dell’anno ha già mostrato una significativa volatilità e diverse incognite geopolitiche. Le nostre previsioni non presuppongono un miglioramento dell’economia globale”, ha spiegato il manager.

Nonostante l’incertezza macroeconomica, il gruppo ha confermato il proprio obiettivo di medio termine, continuando a puntare a un utile operativo superiore a 7 miliardi di euro.

Il giudizio degli analisti

Secondo Michael Aspinall di Jefferies, il mercato si aspettava un target più ambizioso. L’analista ha osservato che i risultati ottenuti grazie ai programmi di riduzione dei costi avrebbero potuto spingere il gruppo verso previsioni più aggressive.

Il piano di efficienza ha già prodotto oltre 600 milioni di euro di risparmi nel 2025, mentre l’obiettivo dichiarato è arrivare a 1 miliardo di euro entro la fine del 2026. Tuttavia, proprio questo elemento potrebbe ridurre il contributo incrementale dei tagli ai costi nei prossimi anni.

Secondo Aspinall, le indicazioni diffuse dal gruppo porteranno probabilmente solo a revisioni minime delle stime di consenso, che attualmente indicano un EBIT di circa 6,4 miliardi di euro.

Il quarto trimestre: utili in lieve calo

Nel quarto trimestre DHL ha registrato un utile operativo di 1,83 miliardi di euro, in diminuzione dell’1,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente ma comunque in linea con le previsioni degli analisti.

La performance è stata condizionata soprattutto dal rallentamento della divisione dedicata alle spedizioni merci, che ha visto i profitti ridursi drasticamente.

Tra i principali fattori che hanno pesato sui risultati:

tariffe di trasporto in calo nel cargo aereo e marittimo

domanda debole nel trasporto su strada in Europa, in particolare in Germania

Si tratta di segnali che riflettono una fase di rallentamento del commercio e dell’attività industriale nel continente.

Flussi di cassa in forte contrazione

Anche la generazione di cassa ha mostrato un netto ridimensionamento nel trimestre finale dell’anno.

Il flusso di cassa operativo si è attestato a 2,6 miliardi di euro, in calo rispetto ai 3,06 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente. Ancora più marcata la contrazione del flusso di cassa libero, sceso a 324 milioni di euro dai precedenti 1,3 miliardi, con una riduzione del 75% su base annua.

Un 2026 tra prudenza e incertezza globale

Nel complesso, DHL mantiene una strategia prudente. Il gruppo continua a puntare su efficienza operativa e disciplina sui costi, ma evita previsioni troppo ottimistiche in un contesto internazionale caratterizzato da instabilità geopolitica, rallentamento economico e volatilità nei trasporti globali.

Proprio questo approccio conservativo, pur garantendo solidità finanziaria, ha lasciato gli investitori senza il catalizzatore di crescita che il mercato si aspettava.

