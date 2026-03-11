Diageo - BorsaInside.com

Il gruppo britannico Diageo, tra i principali produttori mondiali di bevande alcoliche premium, attraversa una fase delicata. I risultati del primo semestre dell’esercizio 2025/2026 evidenziano infatti un rallentamento superiore alle attese degli analisti, alimentando dubbi tra gli investitori sulle prospettive del titolo in Borsa.

Il fatturato si è attestato a 10,46 miliardi di dollari, in calo del 2,8% su base annua. Il dato è risultato leggermente peggiore rispetto alle stime del mercato, che prevedevano una flessione più contenuta, intorno al 2%. A pesare sui conti è stato soprattutto il rallentamento in alcuni mercati chiave, tra cui il Nord America e la Cina.

Il peso del calo in Nord America e in Cina

Il mercato nordamericano, storicamente uno dei più redditizi per il gruppo, ha registrato una contrazione delle vendite del 6,8%. Particolarmente penalizzate sono state alcune delle etichette più note del portafoglio tequila:

Don Julio ha segnato un calo delle vendite del 20,9%

ha segnato un calo delle vendite del Casamigos ha registrato una flessione ancora più marcata, pari al 30,9%

A rendere il quadro ancora più complesso è la situazione in Cina, dove i ricavi sono crollati del 42,3%. Il dato è legato soprattutto al drastico calo dei volumi negli alcolici bianchi cinesi, diminuiti del 50,4%, complice un cambiamento nelle politiche commerciali e nel contesto del mercato locale.

Non tutte le aree geografiche, tuttavia, hanno mostrato segnali negativi. Alcuni mercati hanno continuato a sostenere i risultati del gruppo:

Europa: vendite in crescita del 2,7%

vendite in crescita del Africa: incremento significativo del 10,9%

incremento significativo del America Latina e Caraibi: crescita del 4,5%

Questi numeri dimostrano come la strategia di diversificazione geografica continui a rappresentare un punto di forza per Diageo, anche in un contesto globale complesso.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Dividendo ridotto ma politica di distribuzione confermata

Alla luce dei risultati semestrali, la società ha deciso di ridurre il dividendo intermedio a 20 centesimi per azione, rispetto ai 40,5 centesimi distribuiti nello stesso periodo dell’anno precedente.

Nonostante il taglio, il management ha ribadito l’intenzione di mantenere una politica di remunerazione degli azionisti nel lungo periodo. L’obiettivo dichiarato è una distribuzione compresa tra il 30% e il 50% degli utili, con un dividendo annuo minimo previsto di 50 centesimi per azione.

Azioni Diageo: il titolo si appoggia sul supporto chiave

Sul fronte di Borsa, le azioni Diageo, quotate al London Stock Exchange, stanno attraversando una fase tecnica interessante dopo il forte ribasso delle ultime settimane.

Nella seduta più recente il titolo ha chiuso in lieve rialzo (+0,46%). Dopo un avvio in linea con la chiusura precedente, i prezzi hanno inizialmente subito una forte pressione ribassista fino a toccare 1.494 punti, per poi recuperare completamente nel finale e terminare la giornata a 1.528.

Il movimento correttivo è iniziato dopo il massimo relativo registrato il 24 febbraio a quota 1.904, da cui è partito un deciso trend ribassista. La discesa si è arrestata nei pressi di un supporto tecnico rilevante in area 1.491, livello che al momento sta contenendo le vendite.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Possibile rimbalzo tecnico nel breve periodo

Dopo settimane di pressione ribassista, il titolo potrebbe tentare un rimbalzo tecnico di breve termine. In questo scenario, la prima area da monitorare è rappresentata dalla resistenza a quota 1.600. Un eventuale superamento di questo livello potrebbe aprire spazio verso il successivo obiettivo situato intorno a 1.663,5.

Dal punto di vista operativo, alcuni trader valutano ingressi rialzisti solo sopra 1.537, con target nell’area dei 1.600 punti. Al momento, invece, strategie ribassiste appaiono meno interessanti dopo la lunga fase discendente.

Gli indicatori tecnici mostrano comunque un quadro ancora prudente. I prezzi restano al di sotto del Supertrend, mentre sia il Parabolic SAR sia la media mobile a 25 periodi hanno virato in negativo alla fine di febbraio. Anche il MACD ha recentemente incrociato la propria linea di segnale.

L’RSI, infine, si colloca in zona neutrale attorno al livello 34, segnalando una condizione di mercato che potrebbe preludere a un rimbalzo, ma senza ancora confermare un’inversione strutturale del trend.

Broker consigliato (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Investi con Freedom24 senza commissioni 📊 Idee di investimento degli analisti

Titoli con rendimento medio potenziale fino al 16%

Titoli con rendimento medio potenziale fino al 🔒 Sicurezza e trasparenza

i tuoi asset sono custoditi in conti separati

i tuoi asset sono custoditi in 💸 0 commissioni su azioni ed ETF

per iniziare a investire in modo efficiente Il capitale è a rischio. 👉 Scopri Freedom24