Giornata brillante per Douglas AG alla Borsa di Francoforte, con il titolo in crescita di oltre il 9% dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre 2025. Il colosso tedesco della profumeria e della cosmetica ha registrato ricavi per 1 miliardo di euro, in aumento del 3,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e superiori alle stime degli analisti, che si fermavano a 972 milioni. L’azienda ha confermato le previsioni per l’intero esercizio fiscale.

Si tratta di un ritorno alla crescita dopo il calo del 2% registrato nel secondo trimestre. Le vendite like-for-like sono salite del 2,5% e, al netto della cessione della farmacia online Disapo, la crescita complessiva è stata del 4%. Nei punti vendita fisici le vendite sono aumentate del 2,1%, anche se quelle like-for-like in negozio hanno segnato un lieve calo dello 0,7%. Sul fronte digitale, l’e-commerce ha messo a segno un balzo dell’8,2% (esclusa Disapo). La Germania, principale mercato del gruppo, ha registrato un incremento su base annua, mentre in Francia la domanda è rimasta debole.

L’EBITDA rettificato si è attestato a 158,2 milioni di euro, in calo del 2,9% rispetto all’anno scorso ma superiore di circa il 10% alle previsioni di 143,8 milioni fornite dal consenso Vara. Il margine EBITDA rettificato è stato del 15,7%, in lieve contrazione rispetto al 16,7% dello stesso periodo del 2024. L’azienda ha spiegato che parte della spinta alle vendite è arrivata dalla collocazione della Pasqua in aprile, che ha compensato l’impatto negativo sul trimestre precedente.

Sul fronte espansione, Douglas ha aperto 22 nuovi negozi e ristrutturato 39 punti vendita tra aprile e giugno, con una sola chiusura. Nei primi nove mesi dell’anno fiscale le aperture nette sono state 40. L’obiettivo resta ambizioso: 200 nuove aperture e 400 ristrutturazioni entro il 2026.

Per l’intero anno fiscale, la società conferma vendite intorno ai 4,5 miliardi di euro, un margine EBITDA rettificato vicino al 17% e un utile netto di circa 175 milioni di euro. La revisione delle prospettive a medio termine è attesa a dicembre, in occasione della presentazione dei risultati annuali.

