Le azioni DWS Group (ETR: DWSG) hanno guadagnato oltre il 3% alla Borsa di Francoforte dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre 2025, che hanno superato le stime degli analisti. Il gestore patrimoniale tedesco ha confermato la guidance per l’intero esercizio, segnalando una solida tenuta operativa in un contesto di mercato complesso.

Secondo Jefferies, i risultati di DWS “sono stati nettamente migliori delle attese”, con un utile ante imposte di 319 milioni di euro, circa il 7% superiore alle previsioni, grazie a ricavi netti in crescita del 2% e costi più bassi dell’1% rispetto alle stime.

Solida efficienza operativa e ricavi sopra le attese

Il rapporto costi/ricavi si è attestato al 57,7%, inferiore sia al consenso del 59,6% sia all’obiettivo annuale di meno del 61,5%, dimostrando una gestione efficiente dei costi.

I ricavi netti sono saliti a 754 milioni di euro, sostenuti da commissioni di gestione e da altri ricavi non ricorrenti.

Le commissioni di gestione, pari a 655 milioni di euro, hanno superato di poco le stime (+1%), mantenendo un margine commissionale stabile a 25,2 punti base.

Le commissioni di performance e di transazione, pari a 50 milioni, si sono allineate alle aspettative, mentre gli altri ricavi hanno toccato 48 milioni di euro, un incremento del 10% rispetto al consenso. Jefferies ha attribuito la crescita al miglioramento del Net Interest Income (+21 milioni), al contributo positivo di Harvest (+16 milioni) e all’impatto favorevole delle valutazioni FVoG (+10 milioni).

Costi in calo e patrimonio in gestione record

I costi operativi sono scesi a 435 milioni di euro, grazie alla riduzione delle spese per il personale e dei costi amministrativi. Ciò ha contribuito a migliorare il CIR (Cost Income Ratio) e a sostenere la crescita dell’utile operativo.

Il patrimonio in gestione (AUM) ha raggiunto quota 1.054 miliardi di euro, in rialzo dell’8% su base annua e 2% sopra le previsioni degli analisti.

Afflussi netti sostenuti da Xtrackers

DWS ha registrato afflussi netti a lungo termine per 10 miliardi di euro, con il 90% proveniente dal segmento retail e quasi interamente generato dai prodotti Xtrackers, la gamma di ETF del gruppo.

La componente passiva si è distinta con afflussi trimestrali per 10,3 miliardi di euro, in forte aumento rispetto ai 3 miliardi del trimestre precedente, grazie a nuovi mandati istituzionali.

La gestione attiva, invece, ha registrato deflussi netti per 0,3 miliardi di euro, dovuti ai prelievi dai fondi azionari e multi-asset a reddito fisso, parzialmente bilanciati dagli afflussi verso strategie sistematiche, quantitative e a reddito fisso.

Gli investimenti alternativi hanno generato afflussi netti per 0,3 miliardi di euro, soprattutto nel comparto infrastrutture e real asset liquidi, mentre i fondi immobiliari hanno continuato a segnare deflussi.

Guidance confermata e performance mista

DWS ha confermato le previsioni per l’intero 2025, con un utile per azione target di 4,50 euro e un rapporto costi/ricavi inferiore al 61,5%. Nei primi nove mesi dell’anno, l’EPS ha raggiunto 3,16 euro, in linea con gli obiettivi di crescita del gruppo.

Sul fronte delle performance d’investimento, Jefferies ha segnalato una flessione della sovraperformance a 3 anni, scesa al 54% rispetto al 68% del trimestre precedente, mentre i risultati a 1 anno (58%) e a 5 anni (67%) sono rimasti sostanzialmente stabili.

Con questi dati, DWS consolida la propria posizione tra i principali asset manager europei, grazie a un mix di disciplinata gestione dei costi, raccolta positiva nei prodotti passivi e una strategia coerente con le tendenze globali del risparmio gestito.

