Le azioni Edenred SA hanno registrato un deciso balzo del 10% alla Borsa di Parigi dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre 2025, superiori alle aspettative degli analisti. Il gruppo francese, leader nei servizi di pagamento e soluzioni digitali per imprese, ha confermato la guidance per l’intero anno, alimentando la fiducia degli investitori e del mercato.

Secondo i dati diffusi, i ricavi operativi sono cresciuti dell’8% su base annua a 667 milioni di euro, un risultato che supera di circa il 2% le stime del consenso. I ricavi totali hanno raggiunto quota 726 milioni, segnando un incremento del 7,3% a parità di perimetro e battendo del 3% le previsioni degli analisti.

La banca d’investimento Jefferies ha definito il trimestre “un leggero ma significativo superamento delle attese”, grazie al continuo slancio dei segmenti Mobility e Benefits & Engagement, che hanno compensato la flessione del comparto Complementary Solutions.

Performance dei segmenti: spinta da Mobility e Benefits & Engagement

Il comparto Mobility ha registrato un aumento del 14% a parità di perimetro, raggiungendo 179 milioni di euro. A trainare la crescita sono stati i servizi Beyond Fuel in America Latina, che includono manutenzione, pedaggi e gestione del trasporto merci, insieme al miglioramento dell’attività in Europa grazie all’aumento dei chilometri percorsi e ai rimborsi IVA.

Il segmento Benefits & Engagement, principale area di business del gruppo, ha segnato un incremento del 9% a 426 milioni di euro, sostenuto da buone performance in America Latina, Germania e nei paesi dell’Europa meridionale.

In calo invece Complementary Solutions, che ha perso il 7% a 62 milioni, penalizzato dalla riduzione dei servizi business-to-consumer e delle soluzioni di pagamento in Cile, oltre che da una minore spesa aziendale. Tuttavia, il segmento ha beneficiato dei progressi negli Emirati Arabi Uniti grazie alla piattaforma C3Pay.

Gli altri ricavi sono scesi del 2% a parità di perimetro a 59 milioni di euro, ma hanno comunque superato del 9% le stime, riflettendo un contesto divergente dei tassi d’interesse: più elevati in Brasile e in calo nell’area euro.

Andamento geografico: crescita trainata da America Latina ed Europa

A livello geografico, la Francia ha registrato una crescita del 2% dei ricavi operativi, a 81 milioni di euro, pari al 12% del totale, sostenuta soprattutto dall’aumento della domanda di ricariche per veicoli elettrici.

L’Europa (esclusa la Francia) ha segnato un incremento del 5%, senza impatti rilevanti dal recente tetto alle commissioni imposto in Italia nel segmento Benefits & Engagement.

L’America Latina si conferma il motore principale del gruppo, con una crescita del 12%, trainata da un +15% in Brasile e da un +6% nei mercati ispanici. Il resto del mondo ha registrato un’espansione del 16%, segno della buona diversificazione geografica di Edenred.

Il gruppo ha segnalato anche venti contrari legati ai cambi, con un impatto negativo di circa 22 milioni di euro, parzialmente compensato da un effetto positivo di perimetro per 16 milioni.

Guidance confermata e obiettivi ambiziosi per fine anno

Edenred ha ribadito le previsioni per l’intero esercizio, puntando a una crescita dell’EBITDA superiore al 10% a parità di perimetro e a un obiettivo di circa 1,34 miliardi di euro. Inoltre, il gruppo ha alzato la stima per gli altri ricavi da 210 a oltre 220 milioni di euro.

Gli analisti di Jefferies, Hannes Leitner e Charles Brennan, hanno dichiarato che la società “è sulla buona strada per superare il target di crescita dell’EBITDA” e stimano un incremento dei ricavi del quarto trimestre di circa l’1% per centrare gli obiettivi annuali.

La banca americana mantiene il rating “Hold” sul titolo con un prezzo obiettivo di 22,20 euro, che implica un potenziale rialzo del 7% rispetto alla chiusura precedente di 20,83 euro.

Una crescita solida e prospettive positive

Gli analisti sottolineano come la tenuta del business e la conferma della guidance rafforzino la visibilità a breve termine del gruppo, nonostante la volatilità dei cambi. La capitalizzazione di mercato di Edenred si attesta attorno ai 5 miliardi di euro, con un range di negoziazione negli ultimi dodici mesi compreso tra 19,70 e 34,93 euro per azione.

Presente in 45 paesi, Edenred continua a espandersi nei suoi mercati chiave – Francia, Brasile e Italia – offrendo soluzioni digitali integrate nei settori Benefits & Engagement, Mobility e Complementary Services, consolidando così la propria posizione tra i principali attori mondiali nei sistemi di pagamento aziendale.

