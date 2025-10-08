Parsimon - BorsaInside.com

La banca d’investimento Jefferies vede segnali di forte ripresa per il mercato immobiliare britannico, individuando in Persimmon la società più promettente del settore. Secondo una recente analisi, i costruttori di case del Regno Unito offrono oggi un’interessante opportunità di rivalutazione, sostenuta da condizioni macroeconomiche più favorevoli e da un possibile intervento politico a supporto del comparto edilizio.

Jefferies sottolinea come il comparto stia attualmente scambiando a circa l’83% del valore patrimoniale netto tangibile (NTAV) stimato per il 2026, una soglia che suggerisce margini di crescita significativi. Nonostante il prossimo bilancio nazionale presenti alcune incognite sui rendimenti, la società prevede che le nuove politiche abitative annunciate dal Segretario per l’Edilizia possano rilanciare la fiducia degli investitori e riaccendere il potenziale di crescita del settore nel medio periodo.

All’interno del comparto, Persimmon resta la “Top Pick” di Jefferies grazie alla sua maggiore leva operativa sui volumi, alla solidità dei margini di profitto e a una gestione del capitale più efficiente rispetto ai concorrenti. L’obiettivo di prezzo indicato per il titolo è di 1.790 pence, pari a un potenziale rialzo di circa il 56% rispetto alle quotazioni attuali.

L’analisi si basa su una valutazione di 1,55 volte il rapporto prezzo/NTAV previsto per il 2027, tenendo conto di un tasso di sconto del 10% applicato sia ai dividendi sia al valore patrimoniale. Jefferies ritiene che i maggiori utili operativi (EBIT) e l’aumento del rendimento del capitale impiegato (ROCE) rendano Persimmon una delle opportunità più interessanti per chi cerca esposizione al settore immobiliare britannico.

Le previsioni per i prossimi anni confermano questa visione: il fatturato dovrebbe crescere da 3,67 miliardi di sterline nel 2025 a 4,14 miliardi nel 2027, mentre l’utile ante imposte passerebbe da 443 milioni a 634 milioni di sterline nello stesso periodo. Il margine operativo (EBIT) è atteso in miglioramento dal 12,5% al 15,5%, con un incremento del ROCE dal 13,9% al 17%. Anche l’utile per azione è previsto in aumento da 98 pence nel 2025 a 141 pence nel 2027, mentre i dividendi per azione dovrebbero salire da 60 a 78 pence.

Jefferies segnala inoltre un contesto più favorevole sul piano macroeconomico: l’accessibilità ai mutui sta migliorando, la disponibilità di credito è in aumento e le visite ai siti web dei costruttori sono cresciute nel mese di settembre. Tutti segnali che anticipano una ripresa dei tassi di prenotazione entro il 2026, favorita dal progressivo allentamento delle regole sui prestiti e dai tagli ai tassi d’interesse.

Un ulteriore elemento di fiducia è rappresentato dalle riforme urbanistiche che dovrebbero entrare in vigore entro la fine del 2025, le quali — secondo Jefferies — contribuiranno a stabilizzare il numero di nuovi cantieri e a ricostruire i margini sulle riserve di terreni. Una pianificazione più prevedibile, spiega l’intermediario, potrebbe portare a una gestione più efficiente del capitale e, nel medio termine, a consistenti ritorni per gli azionisti.

Infine, Jefferies sottolinea che una maggiore chiarezza fiscale per i potenziali acquirenti di case sarà un punto di svolta dopo mesi di incertezza che avevano frenato la domanda.

Oltre a Persimmon, Jefferies mantiene la raccomandazione di acquisto anche su Taylor Wimpey, Bellway, Barratt Redrow e Crest Nicholson, evidenziando come l’intero settore resti sottovalutato rispetto al valore patrimoniale di lungo periodo. Con la combinazione di stabilità politica, accessibilità economica e riforme di pianificazione, gli analisti vedono ampie prospettive di rivalutazione per i principali costruttori britannici.

