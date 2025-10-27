Edp - BorsaInside.com

Le azioni di Energias de Portugal (EDP) e della controllata EDP Renováveis (EDPR) finiscono nel mirino degli analisti di J.P. Morgan e Deutsche Bank, che alla vigilia del Capital Markets Day del 6 novembre hanno deciso di abbassare i giudizi su entrambi i titoli. Il motivo principale? Valutazioni già elevate, potenziale di rialzo limitato nel breve termine e attese per una guidance prudente da parte del management.

J.P. Morgan ha ridotto il rating di EDP da overweight a neutral e inserito sia EDP che EDPR nella lista Negative Catalyst Watch, segnalando il rischio di una fase di consolidamento dopo i forti guadagni messi a segno nel 2025. Il titolo EDP ha infatti registrato un rendimento del 49,7% da inizio anno, sovraperformando nettamente il comparto europeo delle utility (+22%), ma secondo la banca americana ora offre margini di crescita ridotti rispetto al nuovo target price di 4,70 euro per fine 2026, solo lievemente rivisto al rialzo.

Gli analisti evidenziano come il mercato stia sopravvalutando il contributo di EDPR – di cui EDP possiede il 71% – e sottovalutando invece la priorità del gruppo sul rafforzamento patrimoniale a discapito di un’espansione più aggressiva.

In questa ottica, J.P. Morgan stima un utile netto 2028 di 1,43 miliardi di euro (contro un consenso di 1,36 miliardi), ma ritiene probabile che la società fornisca una guidance più prudente, tra 1,3 e 1,4 miliardi. Per EDPR la previsione scende invece a 604 milioni, leggermente sotto le attese di mercato (626 milioni), scenario che potrebbe spingere a realizzare profitti nel breve periodo.

Sul fronte delle valutazioni, EDP viene ora scambiata a 14,5 volte gli utili stimati per il 2026, un multiplo superiore a quello dei concorrenti diretti come Endesa (13,5x) ed Enel (12x). Secondo J.P. Morgan, la società continuerà comunque a garantire una crescita media degli utili del 7% annuo tra il 2026 e il 2028, ma i prossimi dodici mesi saranno probabilmente caratterizzati da stabilità operativa e rendimenti meno sorprendenti per gli azionisti.

Anche Deutsche Bank ha seguito un approccio più cauto, abbassando la raccomandazione su EDP da buy a hold e alzando solo leggermente il target price da 3,90 a 4,10 euro. L’analista Olly Jeffery ha sottolineato che, dopo essere stata una delle migliori performance del settore da maggio, la società si trova ora a premio del 15% rispetto ai multipli medi del comparto per il 2027, contro uno sconto del 10% rilevato in precedenza. Una rivalutazione che porta EDP, secondo Deutsche Bank, «vicina alla piena valorizzazione».

Il report della banca tedesca segnala inoltre che nel terzo trimestre la produzione idroelettrica iberica di EDP dovrebbe risultare leggermente sotto la media, anche se i bacini idrici sono rimasti su livelli superiori alla norma. L’aumento del ricorso a servizi ausiliari di generazione flessibile avrebbe inoltre ridotto il contributo della divisione Hydro e di altri segmenti in Iberia.

Anche EDP Renováveis non è sfuggita ai tagli: sia Deutsche Bank che J.P. Morgan hanno ridotto la raccomandazione a hold, con un target compreso tra 11 e 12 euro, contro la chiusura precedente di 13,32 euro. Jeffery ha ricordato che EDPR è stata la miglior performer del settore rinnovabili da maggio, sostenuta dal miglioramento delle prospettive statunitensi e dalla fine della revisione al ribasso degli utili. Tuttavia, ora il titolo viene scambiato con un premio del 25% rispetto al valore netto attuale dei suoi investimenti in conto capitale, mentre a inizio anno risultava scontato.

Per gli analisti si tratta di una classica “travel and arrive story”: dopo una corsa brillante, il titolo avrebbe ormai raggiunto il suo pieno potenziale in attesa di nuovi catalizzatori dal CMD. J.P. Morgan concorda con questa visione, osservando che la forte rivalutazione recente ha cancellato la precedente sottovalutazione e che il titolo viene ora trattato a 22,8 volte gli utili previsti per il 2028, che salgono a 33,3 volte escludendo i profitti derivanti dalla rotazione degli asset. Per tornare attraente, EDPR dovrà dimostrare una maggiore efficienza operativa e prezzi dell’energia più solidi fuori dagli Stati Uniti.

Entrambe le banche si aspettano che il management di EDP ed EDPR, durante il Capital Markets Day, ponga l’accento su rigore finanziario, stabilità della leva e prudenza nei piani di crescita, piuttosto che su un’espansione aggressiva o su dividendi più elevati. Un messaggio in linea con l’attuale contesto di volatilità dei mercati energetici, incertezza regolatoria in Iberia e tassi d’interesse ancora alti in Brasile, fattori che spingono gli analisti a raccomandare cautela nel breve periodo nonostante le solide prospettive di lungo termine del gruppo.

