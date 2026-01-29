Electrolux - BorsaInside.com

Le azioni di Electrolux Professional chiudono in forte rialzo, segnando un +4%, dopo la diffusione dei conti del quarto trimestre che hanno messo in evidenza margini operativi migliori delle attese e una ripresa solida del mercato europeo, in grado di controbilanciare il rallentamento negli Stati Uniti e l’impatto sfavorevole dei cambi.

Il mercato ha premiato soprattutto la capacità del gruppo svedese di difendere la redditività in uno scenario macroeconomico complesso, confermando la solidità del modello industriale.

Ricavi in calo per effetto valuta, ma domanda organica stabile

Nel trimestre chiuso a dicembre, le vendite nette si sono attestate a 3,09 miliardi di corone svedesi, in diminuzione rispetto ai 3,33 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente. Il dato riflette principalmente un forte impatto negativo dei cambi, che ha pesato per circa il 6,7% sui ricavi.

A livello organico, invece, la flessione è stata contenuta allo 0,6%, un segnale che indica una tenuta della domanda reale, soprattutto in Europa, nonostante il contesto globale meno favorevole.

Margini in crescita nonostante il rallentamento negli Stati Uniti

Il vero punto di forza del trimestre è stato il miglioramento della redditività. L’EBITA ha raggiunto 388 milioni di SEK, con un margine del 12,6%, in aumento rispetto al 12% dell’anno precedente. Anche in questo caso, l’effetto cambio ha avuto un ruolo penalizzante, riducendo il margine di circa 1,3 punti percentuali.

L’amministratore delegato uscente Alberto Zanata, che lascerà l’incarico a maggio, ha sottolineato come il gruppo sia riuscito a migliorare i margini operativi nonostante il calo delle vendite negli Stati Uniti, confermando l’efficacia delle azioni di efficientamento avviate negli ultimi mesi.

Europa protagonista, Americhe e Asia in difficoltà

Dal punto di vista geografico, l’Europa si conferma il principale motore di crescita, con vendite organiche in aumento di circa l’8%. Un risultato che ha permesso di assorbire il calo registrato nelle altre aree.

Le Americhe hanno infatti segnato una flessione intorno al 12%, penalizzate soprattutto dall’indebolimento del mercato statunitense nella seconda metà dell’anno, dopo un primo semestre particolarmente brillante. In calo anche l’area Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa, con una contrazione di circa il 10%.

Food & Beverage e Laundry migliorano la redditività

Nel dettaglio dei segmenti operativi, la divisione Food & Beverage ha registrato ricavi per 1,77 miliardi di SEK, in calo del 7,4% su base annua. Tuttavia, la crescita organica è risultata positiva (+1,1%) e il margine EBITA è salito al 10,6%, rispetto al 9,6% dell’anno precedente.

Il comparto Laundry ha chiuso il trimestre con vendite pari a 1,31 miliardi di SEK, in diminuzione del 7,3% e con un calo organico del 2,9%. Anche qui, però, la redditività è migliorata: il margine EBITA ha raggiunto il 18,7%, nonostante un impatto negativo di circa 3 punti percentuali legato a cambi e dazi.

Risultati annuali solidi e struttura finanziaria rafforzata

Su base annua, le vendite nette di Electrolux Professional si sono attestate a 12,17 miliardi di SEK, in lieve calo rispetto ai 12,58 miliardi dell’esercizio precedente, ma con una crescita organica positiva dello 0,5%.

L’EBITA adjusted ha raggiunto 1,47 miliardi di SEK, pari al 12,1% delle vendite, in miglioramento rispetto all’11,6% dell’anno precedente. Il risultato operativo include 235 milioni di SEK di costi di ristrutturazione, legati al programma di efficienza annunciato a settembre.

L’utile netto è stato pari a 736 milioni di SEK, mentre il flusso di cassa operativo dopo gli investimenti si è attestato a 422 milioni di SEK, risentendo di maggiori investimenti e dei costi legati al piano di riorganizzazione.

Acquisizione Royal Range e dividendo in aumento

A inizio gennaio, il gruppo ha completato l’acquisizione degli asset di Royal Range per circa 20 milioni di dollari, rafforzando la propria presenza nel mercato statunitense delle attrezzature professionali per la cottura. Royal Range ha generato vendite per circa 100 milioni di SEK nel 2025.

Il consiglio di amministrazione ha infine proposto un dividendo di 0,95 SEK per azione, in aumento rispetto allo scorso anno. La posizione finanziaria mostra un netto miglioramento, con debito netto sceso a 1,54 miliardi di SEK e un rapporto debito netto/EBITDA pari a 1, confermando una struttura solida e sotto controllo.

