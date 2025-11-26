Elekta - BorsaInside.com

Il titolo Elekta ha registrato un balzo superiore all’11%, spinto da risultati trimestrali che hanno sorpreso positivamente soprattutto sul fronte della redditività, nonostante un rallentamento nella crescita degli ordini. Il secondo trimestre dell’anno fiscale ha confermato una situazione commerciale stabile, ma con un notevole miglioramento dell’efficienza operativa.

L’azienda svedese, specializzata in soluzioni di tecnologia medica e sistemi per la radioterapia, ha messo a segno un EBIT rettificato di 411 milioni di SEK, superando ampiamente le attese degli analisti ferme a 382 milioni. Il margine EBIT è salito al 10,1%, ben oltre il 9,4% previsto, segnando un chiaro miglioramento dell’efficacia gestionale e del mix prodotti.

Anche l’utile per azione ha sorpreso positivamente, attestandosi a 0,64 SEK, contro una stima di 0,61 SEK. Le vendite sono rimaste leggermente sotto le previsioni, fermandosi a 4,07 miliardi di SEK contro 4,09 miliardi attesi, ma la crescita organica è risultata comunque superiore al consensus (0,8% contro 0,3%).

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Andamento regionale: Europa in forte crescita, Americhe in difficoltà

I risultati hanno evidenziato un andamento fortemente diversificato tra le aree geografiche:

Europa : +11% a tassi di cambio costanti, trainata da una forte domanda di soluzioni software e apparecchiature di precisione.

: +11% a tassi di cambio costanti, trainata da una forte domanda di soluzioni software e apparecchiature di precisione. Americhe : vendite in calo dell’8%, a causa della debolezza del mercato USA e dell’attesa per l’approvazione del sistema Evo.

: vendite in calo dell’8%, a causa della debolezza del mercato USA e dell’attesa per l’approvazione del sistema Evo. Asia-Pacifico: –3% organico, con il mercato cinese ancora penalizzato dagli ordini ridotti del 2023.

La società ha inoltre segnalato che la seconda metà dell’anno dovrebbe vedere una ripresa graduale della Cina, mentre persistono pressioni legate a cambi valutari e dazi doganali, che nel trimestre hanno ridotto i margini per un totale di 120 punti base.

Broker consigliato (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Migliora la redditività grazie a servizi, nuovi prodotti e prezzi più alti

Il margine lordo rettificato è salito al 37,9%, guadagnando 220 punti base in un anno. Elekta ha spiegato che questo risultato deriva da:

crescita della divisione servizi e manutenzione , più redditizia rispetto alla semplice vendita dei dispositivi;

, più redditizia rispetto alla semplice vendita dei dispositivi; lancio di prodotti specialistici ad alto margine , come l’acceleratore Evo e la piattaforma software Elekta ONE;

, come l’acceleratore Evo e la piattaforma software Elekta ONE; rialzo dei listini ;

; ottimizzazione della supply chain.

Il rapporto book-to-bill è rimasto stabile a 1x (1,09 su base rolling 12 mesi), segnale di equilibrio tra ordini e consegne, ma ancora lontano da un ritorno a crescita sostenuta.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Strategia e ristrutturazione: risparmi da 500 milioni di SEK all’anno

La società ha annunciato un nuovo modello operativo, basato su una struttura più snella e decentralizzata, con l’obiettivo di ridurre i costi e migliorare la reattività commerciale. La ristrutturazione genererà risparmi strutturali di almeno 500 milioni di SEK annui, pari a circa 275 punti base di margine aggiuntivo, con pieno effetto previsto per il primo trimestre dell’anno fiscale 2026/27.

In un’ottica di razionalizzazione, Elekta ha inoltre cancellato ordini non profittevoli per 2,20 miliardi di SEK, riducendo il portafoglio ordini del 6%, con l’obiettivo di aumentarne qualità, prevedibilità e margini futuri.

Potrebbe interessarti anche: 📈Social Trading: cos’è e come funziona il copy trading

Prospettive: crescita moderata ma margini in miglioramento

La direzione ha confermato la guidance per l’intero anno fiscale, che prevede una crescita delle vendite di circa 2,4% a valuta costante. Non sono stati forniti nuovi target specifici sui margini, ma gli analisti stimano un EBIT rettificato all’11,4%, in lieve miglioramento rispetto all’11,6% dell’anno precedente.

La società ha in programma due importanti appuntamenti esterni:

aggiornamento strategico a gennaio , con focus su prodotti e mercati ad alto potenziale;

, con focus su prodotti e mercati ad alto potenziale; Capital Markets Day a giugno, dove verrà definita la roadmap a lungo termine.

Valutazione di mercato e opinioni degli analisti

Nonostante il recente balzo, le azioni Elekta restano in calo del 30% negli ultimi 12 mesi e oltre il 25% da inizio anno, attestandosi vicino ai minimi storici. Il titolo tratta su multipli contenuti, a circa 13 volte gli utili stimati per il 2026, suggerendo un potenziale di recupero.

Jefferies ha confermato il rating hold, ma con un target price di 53 SEK, che implica un potenziale rialzo del 19% rispetto alle quotazioni attuali.

Gli analisti, tuttavia, mettono in guardia sulla debolezza strutturale degli ordini, rimasti pressoché piatti negli ultimi due anni, e sulla capacità dell’azienda di mantenere il recente slancio nei margini.

Migliori Piattaforme di Trading Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato CONTO DEMO GRATUITO Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com