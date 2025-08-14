Embracer - BorsaInside.com

Giornata nera per Embracer Group alla Borsa di Stoccolma. Le azioni del colosso svedese del gaming hanno subito un pesante calo di circa il 23%, segnando la peggior performance giornaliera degli ultimi due anni. Il crollo è arrivato dopo la pubblicazione dei risultati del primo trimestre fiscale, che hanno deluso le aspettative degli analisti, accompagnati da una revisione al ribasso delle previsioni per l’intero anno.

Il gruppo, noto per il suo vasto portafoglio di studi di sviluppo e franchise, ha registrato un utile operativo rettificato di 75 milioni di corone svedesi (circa 7,9 milioni di dollari), un dato ben al di sotto dei 141 milioni di corone stimati dal consensus. Anche le prospettive per il secondo trimestre non convincono: la società prevede un risultato in linea con quello attuale, mentre il mercato si aspettava un EBIT vicino ai 359 milioni di corone.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Il calo è stato attribuito principalmente alla minore domanda per i giochi PC e console, complice la concorrenza di nuovi titoli che hanno distolto l’attenzione dei giocatori da Kingdom Come Deliverance II, uscito a febbraio ma incapace di mantenere il ritmo di crescita previsto. Nel trimestre, le vendite complessive sono scese del 31% a 3,36 miliardi di corone (con un calo organico del 2%), rispetto ai 4,89 miliardi registrati nello stesso periodo dell’anno precedente.

Il CEO Phil Rogers ha descritto il primo trimestre come “tranquillo” sul fronte delle nuove uscite PC e console, definendo il 2025 un anno di transizione, in cui l’attenzione sarà rivolta soprattutto all’esecuzione operativa e alla pianificazione strategica in vista di lanci più rilevanti nei prossimi esercizi.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

La revisione delle previsioni annuali è drastica: l’EBIT rettificato atteso scende ad almeno 1 miliardo di corone (circa 104,6 milioni di dollari), contro la precedente stima che lo vedeva vicino ai 2,4 miliardi registrati lo scorso anno.

Il mercato ha reagito con forte sfiducia, punendo il titolo in un contesto già reso difficile dalle dinamiche concorrenziali del settore e dall’incertezza sulla capacità di Embracer di tornare rapidamente a una crescita sostenuta.

Migliori Piattaforme di Trading

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.