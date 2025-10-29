Endesa - BorsaInside.com

Le azioni Endesa (BME:ELE) sono in aumento dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre 2025, che hanno sorpreso positivamente gli analisti grazie a un utile netto superiore alle stime e a una solida performance del comparto generazione elettrica. Il gruppo spagnolo, attivo nella produzione e distribuzione di energia elettrica e gas naturale, ha registrato un trimestre caratterizzato da maggiore efficienza e da un calo significativo dei costi finanziari.

Nel dettaglio, l’EBITDA ha raggiunto 1,5 miliardi di euro, segnando un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il dato si è rivelato leggermente superiore alle previsioni degli analisti di Jefferies e FactSet, che stimavano un intervallo di crescita compreso tra l’1% e il 4%.

L’utile netto è salito a 670 milioni di euro, superando del 10-14% le attese di mercato. Secondo Jefferies, il miglioramento è dovuto in gran parte a una riduzione dei costi di indebitamento e a una gestione più efficiente della liquidità.

Dal punto di vista operativo, i risultati mostrano un andamento eterogeneo tra le divisioni. Il segmento Generazione Convenzionale ha registrato una crescita del 31% su base annua, trainato dall’aumento della produzione e da un contesto di prezzi energetici più favorevole. Al contrario, il comparto Reti ha subito un calo del 10%, dovuto principalmente al confronto con un 2024 particolarmente forte e agli effetti di riliquidazioni straordinarie dello scorso anno.

Il business delle energie rinnovabili ha segnato un incremento del 4%, mentre la divisione Clienti ha mostrato un lieve rallentamento (-3,5%), attribuito alla normalizzazione dei consumi dopo il picco registrato nei trimestri precedenti.

Sul fronte finanziario, il debito netto si è attestato a 10,3 miliardi di euro, in aumento di circa 400 milioni rispetto al trimestre precedente. Il rapporto debito netto/EBITDA resta comunque contenuto a 1,8 volte, confermando la solidità della struttura patrimoniale del gruppo.

Secondo Jefferies, Endesa resta “in linea con il raggiungimento della fascia alta delle proprie previsioni per il 2025”, sottolineando che l’utile netto dei primi nove mesi copre già l’86% dell’obiettivo annuale.

Nonostante i risultati migliori delle attese, Jefferies ha confermato il giudizio “hold” sul titolo, con un target price di 25 euro, che rappresenta un potenziale ribasso rispetto ai 30,17 euro della chiusura di martedì. Gli analisti prevedono che la prossima conference call sarà incentrata sugli aggiornamenti normativi e sul nuovo quadro di remunerazione, elementi chiave per la strategia del gruppo nel medio periodo.

Con una capitalizzazione di mercato di circa 32 miliardi di euro, Endesa continua a essere uno dei protagonisti del settore energetico europeo. Gli analisti ritengono che i risultati del trimestre, pur con alcune divergenze tra i segmenti, rappresentino “un segnale positivo per il titolo”, grazie alla riduzione dei costi finanziari e alla tenuta della redditività operativa, in un contesto energetico ancora complesso ma in graduale stabilizzazione.

