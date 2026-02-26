Engie - BorsaInside.com

Le azioni Engie registrano un forte rialzo dopo la pubblicazione dei risultati finanziari 2025, l’annuncio di nuovi target strategici e soprattutto l’acquisizione record di UK Power Networks. Il gruppo energetico francese rafforza così il proprio posizionamento nel settore delle infrastrutture e punta a una crescita sostenuta nei prossimi anni, attirando l’attenzione degli investitori.

Titolo Engie in forte rialzo dopo i risultati 2025

Il mercato ha reagito positivamente ai conti annuali 2025 di Engie, con il titolo in aumento di oltre il 7%. I risultati si sono allineati alle aspettative degli analisti, confermando la solidità del modello di business del gruppo.

Nel dettaglio:

EBITDA: 14,7 miliardi di euro, in linea con le previsioni di consenso

14,7 miliardi di euro, in linea con le previsioni di consenso EBIT: 9,47 miliardi di euro, leggermente superiore alle attese

9,47 miliardi di euro, leggermente superiore alle attese Utile netto ricorrente: 4,9 miliardi di euro, circa l’1% oltre le stime

4,9 miliardi di euro, circa l’1% oltre le stime Debito finanziario netto: 38,9 miliardi di euro, inferiore del 3% rispetto alle previsioni di mercato

Questi numeri confermano la capacità di Engie di mantenere una forte redditività e una gestione finanziaria prudente, elementi che rafforzano la fiducia degli investitori.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Acquisizione di UK Power Networks: la più grande operazione nella storia di Engie

Uno dei fattori chiave dietro l’entusiasmo del mercato è l’acquisizione del 100% di UK Power Networks, valutata circa 15,8 miliardi di sterline (enterprise value), equivalenti a oltre 14 miliardi di dollari.

Questa operazione rappresenta un passaggio strategico fondamentale perché:

amplia significativamente la presenza di Engie nelle reti elettriche

diversifica il portafoglio e riduce la dipendenza da altri segmenti energetici

introduce un nuovo driver di crescita stabile e regolamentato

dovrebbe aumentare l’utile per azione (EPS) del 3-6% entro il 2028

L’integrazione di UK Power Networks rafforza il posizionamento del gruppo nel segmento delle infrastrutture energetiche, considerato uno dei più resilienti e promettenti nel lungo periodo.

Nuovi obiettivi finanziari Engie 2026-2028: crescita costante e dividendi più alti

Engie ha anche presentato una nuova guidance per il periodo 2026-2028, confermando una traiettoria di crescita solida e sostenibile.

Le previsioni sull’utile netto ricorrente indicano:

4,6 miliardi di euro nel 2026

4,8 miliardi di euro nel 2027

5,0 miliardi di euro nel 2028

Questi target risultano mediamente superiori alle aspettative del mercato e riflettono la fiducia del management nelle prospettive future.

Secondo gli analisti, le stime implicano:

crescita annua dell’utile per azione tra il 5% e il 6%

rendimento da dividendo superiore al 5%

potenziale rendimento totale per gli azionisti a doppia cifra

Inoltre, Engie potrebbe avviare una crescita progressiva del dividendo per azione a partire dal 2026, rafforzando ulteriormente l’attrattività del titolo per gli investitori orientati al reddito.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Engie rafforza la propria storia azionaria e punta a un re-rating

Il mix di risultati solidi, acquisizioni strategiche e nuovi obiettivi di crescita contribuisce a rafforzare la narrativa positiva attorno al titolo Engie. Il gruppo si posiziona come uno dei protagonisti della transizione energetica europea, con un modello focalizzato su infrastrutture regolamentate, stabilità dei flussi di cassa e crescita sostenibile.

Gli elementi chiave che sostengono il potenziale del titolo includono:

forte visibilità sugli utili futuri

incremento previsto dei dividendi

espansione nel segmento delle reti energetiche

miglioramento del profilo di crescita a lungo termine

Alla luce di questi fattori, il mercato potrebbe rivalutare il titolo Engie, avvicinandolo ai multipli medi delle principali utility integrate europee.

Prospettive future: Engie tra crescita e stabilità

Engie entra in una nuova fase del proprio sviluppo, caratterizzata da investimenti strategici, crescita progressiva degli utili e maggiore remunerazione degli azionisti. L’acquisizione di UK Power Networks segna un punto di svolta, offrendo al gruppo un nuovo pilastro di crescita e rafforzando la sua posizione nel panorama energetico globale.

Per gli investitori, Engie si conferma una delle utility più interessanti in Europa, grazie a una combinazione di stabilità finanziaria, crescita prevedibile e dividendi competitivi.

Broker consigliato (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com