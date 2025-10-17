Essilor Luxottica - BorsaInside.com

Il gruppo EssilorLuxottica ha messo a segno il miglior trimestre della sua storia, confermando una crescita straordinaria che ha infiammato i mercati finanziari. Le azioni del colosso italo-francese sono infatti balzate di oltre il 12% alla Borsa di Parigi, raggiungendo quota 310,70 euro, un nuovo massimo storico che segna anche il rialzo più forte degli ultimi otto anni.

Dall’inizio del 2025, il titolo ha guadagnato circa il 32%, partendo dai 234,20 euro di gennaio e consolidando il ruolo del gruppo come una delle realtà più solide e innovative del comparto ottico e tecnologico mondiale.

Crescita record dei ricavi e superamento delle stime

Nel terzo trimestre, EssilorLuxottica ha registrato ricavi per 6,867 miliardi di euro, in aumento dell’11,7% a cambi costanti e del 6,7% a cambi correnti, superando nettamente le aspettative degli analisti. Nei primi nove mesi del 2025, il fatturato complessivo ha raggiunto 20,891 miliardi di euro, segnando una crescita dell’8,8% rispetto allo stesso periodo del 2024. Tutti i canali distributivi e le aree geografiche hanno mostrato progressi, con un’espansione significativa sia nel segmento vista che in quello sole.

Il settore wearable, in particolare, ha trainato i risultati. Il comparto degli occhiali intelligenti ha registrato un incremento delle vendite del 4%, spingendo l’azienda ad anticipare i piani di potenziamento produttivo. Secondo il direttore finanziario Stefano Grassi, la domanda di prodotti dotati di intelligenza artificiale sta accelerando più rapidamente del previsto, aprendo nuove prospettive per l’intero gruppo.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Gli occhiali smart Ray-Ban Meta come motore di crescita

Gli analisti di JP Morgan considerano gli occhiali intelligenti “un motore di crescita strutturale” per EssilorLuxottica, mentre il core business continua a mantenere performance solide. Gli ultimi modelli Ray-Ban Meta, con prezzi compresi tra 379 e 799 dollari, rappresentano l’avanguardia tecnologica nel settore eyewear, grazie alla presenza di un display integrato e funzioni evolute basate sull’intelligenza artificiale.

Attualmente disponibili solo in alcuni punti vendita selezionati, saranno distribuiti su larga scala in Canada, Francia, Italia e Regno Unito a partire dal 2026. Secondo le previsioni di Barclays, gli occhiali intelligenti potrebbero diventare l’innovazione più dirompente dopo lo smartphone, con stime fino a 60 milioni di unità vendute a livello globale entro il 2035.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Obiettivi futuri e strategia di lungo periodo

EssilorLuxottica ha confermato il proprio piano di crescita con un incremento dei ricavi mid-single digit annuo nel periodo 2022-2026 (a cambi costanti), puntando a raggiungere un fatturato compreso tra 27 e 28 miliardi di euro. L’obiettivo di redditività rimane ambizioso: margine operativo adjusted tra il 19% e il 20% entro la fine del periodo.

“Entriamo nell’ultimo trimestre dell’anno con energia e ambizione,” hanno dichiarato Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato, e Paul du Saillant, Vice Amministratore Delegato. “Vogliamo guidare una trasformazione profonda, dove innovazione, scienza e potenziale umano si incontrano per creare nuove possibilità.”

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità FP Markets 4.9 /5 ✓ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 3.5 /5 ✓ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX Europe 3.8 /5 ✓ ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 3.5 /5 ✓ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita Attenzione: CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Equita: gli indossabili spingono la crescita oltre le attese

Anche gli analisti di Equita SIM hanno rivisto al rialzo le proprie stime, prevedendo che il comparto wearable possa generare circa un miliardo di euro di vendite aggiuntive nel 2025. “L’accelerazione dei ricavi nel terzo trimestre e la fiducia del management sulle prospettive future – sottolinea la sim – rappresentano un segnale chiaro dell’efficacia della strategia del gruppo e del potenziale del nuovo ecosistema tecnologico costruito da EssilorLuxottica.”

Con una visione che integra innovazione tecnologica, espansione geografica e prodotti intelligenti, EssilorLuxottica si conferma non solo un leader del mercato eyewear, ma anche una delle aziende più promettenti nel panorama della tecnologia indossabile globale.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Scopri di più su iFOREX.it