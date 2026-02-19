Essilor Luxottica - BorsaInside.com

EssilorLuxottica torna al centro dell’attenzione degli investitori dopo la pubblicazione dei risultati finanziari relativi al 2025. Il gruppo leader mondiale nel settore dell’ottica ha confermato una crescita significativa del fatturato, ma il titolo sta attraversando una fase tecnica delicata, con le quotazioni che si muovono su livelli strategici che potrebbero determinare la prossima direzione.

L’analisi combinata dei fondamentali e della struttura tecnica offre indicazioni importanti per chi sta valutando un ingresso o una gestione delle posizioni esistenti su uno dei titoli più importanti del panorama europeo.

EssilorLuxottica chiude il 2025 con ricavi record e dividendo confermato

Nel corso del 2025, EssilorLuxottica ha registrato ricavi pari a 28,49 miliardi di euro, segnando una crescita dell’11,2% a cambi costanti. Il dato più rilevante emerge dal quarto trimestre, che ha evidenziato un’accelerazione significativa con un aumento del 18,4%, confermando il rafforzamento della domanda globale e la solidità del modello di business del gruppo.

L’utile netto si è attestato a 2,31 miliardi di euro, leggermente inferiore rispetto ai 2,35 miliardi dell’anno precedente. Questo lieve calo è stato influenzato principalmente da fattori esterni, tra cui:

l’impatto dei dazi statunitensi

gli investimenti legati allo sviluppo degli smart glasses basati su intelligenza artificiale

un contesto macroeconomico più complesso rispetto al 2024

Il margine operativo lordo si è posizionato al 16% del fatturato, un livello comunque solido considerando le pressioni sui costi.

Sul fronte della remunerazione degli azionisti, il consiglio di amministrazione ha proposto la distribuzione di un dividendo di 4 euro per azione, confermando la capacità del gruppo di generare flussi di cassa consistenti e sostenibili nel tempo.

Il CEO e presidente Francesco Milleri ha sottolineato la fiducia nel percorso di crescita, evidenziando la solidità della struttura aziendale e il continuo processo di trasformazione tecnologica.

Il titolo ha corretto dai massimi storici e ora si trova su un supporto decisivo

Dal punto di vista tecnico, le azioni EssilorLuxottica stanno attraversando una fase di consolidamento dopo aver toccato il massimo storico a 323,8 euro il 13 novembre. Da quel momento, il titolo ha avviato una fase correttiva significativa, accentuata da una serie di sedute negative consecutive.

Nell’ultima sessione analizzata, il titolo ha registrato un calo del 3,46%, toccando un minimo di 232 euro, livello che coincide con un’importante area di supporto tecnico. La chiusura a 234,7 euro suggerisce la presenza di compratori pronti a intervenire su questi livelli.

Questo comportamento indica che il mercato considera l’area compresa tra 230 e 235 euro una zona di interesse strategico, dove potrebbero emergere nuove opportunità di ingresso.

I segnali tecnici indicano una possibile fase di rimbalzo

Diversi indicatori tecnici suggeriscono che il titolo potrebbe trovarsi in una fase di ipervenduto, condizione che spesso precede movimenti di recupero, almeno nel breve periodo.

Tra i principali elementi da monitorare:

l’ RSI è sceso in area 28 , indicando un eccesso di vendite

, indicando un eccesso di vendite il prezzo si trova vicino a un supporto tecnico rilevante

il movimento ribassista si è sviluppato rapidamente, aumentando la probabilità di un rimbalzo tecnico

Tuttavia, altri indicatori confermano che il trend di fondo resta fragile:

il prezzo è ancora al di sotto del Supertrend

la media mobile a 25 periodi mantiene un’impostazione ribassista

mantiene un’impostazione ribassista il Parabolic SAR segnala ancora pressione negativa

segnala ancora pressione negativa il MACD ha recentemente incrociato al ribasso il segnale

Questa combinazione indica che, pur essendo possibile un recupero, il titolo non ha ancora confermato un’inversione strutturale del trend.

Livelli chiave da monitorare: supporti, resistenze e possibili scenari operativi

Dal punto di vista operativo, alcuni livelli tecnici risultano particolarmente rilevanti per comprendere le prossime mosse del titolo.

Livelli principali:

Supporto primario: 232 euro

Prima resistenza: 250 euro

Seconda resistenza: 262,8 euro

Livello di attivazione per nuovi segnali rialzisti: 238,9 euro

Un superamento deciso della soglia dei 238,9 euro potrebbe aprire la strada a un movimento verso i 250 euro, livello dove si trova un gap tecnico ancora aperto. In caso di ulteriore rafforzamento, il titolo potrebbe puntare successivamente verso 262,8 euro, che rappresenta un massimo relativo recente.

Al contrario, una rottura del supporto a 232 euro potrebbe aumentare la pressione ribassista e prolungare la fase correttiva.

EssilorLuxottica resta un titolo strategico nel settore globale dell’ottica

Nonostante la recente correzione, EssilorLuxottica rimane uno dei titoli più solidi del panorama europeo grazie a fattori strutturali molto forti:

leadership globale nel settore eyewear

integrazione verticale unica nel settore

crescita nel segmento degli smart glasses

forte generazione di cassa

politica di dividendi stabile

La combinazione tra crescita dei ricavi, innovazione tecnologica e posizionamento dominante nel mercato globale rende il titolo uno degli asset più monitorati dagli investitori istituzionali.

In questa fase, il comportamento dei prezzi nelle prossime sedute sarà determinante per capire se la recente correzione rappresenta una semplice fase temporanea o l’inizio di un consolidamento più ampio.

