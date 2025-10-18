azioni essilux
EssilorLuxottica continua la sua corsa vincente sui mercati globali con risultati finanziari straordinari che fanno brillare le azioni Essilux nel panorama borsistico.

Il gigante italo-francese dell’occhialeria ha chiuso i primi nove mesi del 2025 con numeri che fanno gola agli investitori, mostrando una solidità che pochi gruppi possono vantare nell’attuale scenario economico.

I dati dei primi nove mesi dell’anno

I numeri di Essilux non lasciano spazi a molti dubbi: nei primi nove mesi dell’anno la società ha raggiunto un fatturato di ben 20,891 miliardi di euro, con una crescita impressionante dell’8,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ma è il terzo trimestre a far davvero scalpore, con ricavi che hanno toccato i 6,867 miliardi di euro, segnando un balzo dell’11,7% – il miglior trimestre dalla creazione del gruppo.

Tutti i settori mostrano segni positivi, con una performance particolarmente soddisfacente. Il business tradizionale dell’occhialeria, sia vista che sole, ha mantenuto un ritmo di crescita solido del 5%, mentre la nuova frontiera dei dispositivi indossabili (wearable) ha letteralmente fatto esplodere i risultati.

I due principali segmenti hanno brillato:

  • Professional Solutions: 3.223 milioni di euro nel terzo trimestre (+11,9%)
  • Direct to Consumer: 3.644 milioni di euro nel terzo trimestre (+11,6%)

Il successo di Essilux non è inoltre sembrato conoscere confini geografici. Tutte le aree hanno contribuito alla crescita, con Nord America ed EMEA che guidano il gruppo con performance a doppia cifra. Particolarmente significativo il rilancio in Cina, che insieme al contributo di Supreme ha dato nuova linfa al mercato asiatico.

Novità e prospettive per gli investitori

Ciò che rende le azioni Essilux particolarmente appetibili per gli investitori è la duplice strategia di innovazione che combina occhialeria tradizionale e tecnologie avanzate. Da un lato troviamo la rivoluzione degli smart glasses con i Ray-Ban Meta e Oakley Meta, dall’altro l’espansione nel settore med-tech con le lenti Stellest per il controllo della miopia e le acquisizioni strategiche di Optegra e RetinAI.

Punti di forza per le azioni EssiluxImpatto sugli investitori
Crescita costante del fatturato (+8,8%)Solidità del titolo nel lungo termine
Innovazione nei wearablePosizionamento in un mercato in espansione
Espansione nel med-techDiversificazione del business
Presenza globale bilanciataRiduzione del rischio geografico
Management visionarioFiducia nella leadership aziendale

Francesco Milleri e Paul du Saillant, rispettivamente Presidente/CEO e Vice Amministratore Delegato, non nascondono l’entusiasmo: “Celebriamo un traguardo che conferma la forza della nostra visione e il talento di un management giovane e brillante”.

Il gruppo entra dunque nell’ultimo trimestre dell’anno con uno slancio invidiabile e punta a una trasformazione profonda all’intersezione tra innovazione, scienza e potenziale umano. Per gli investitori nelle azioni Essilux, questo si traduce in prospettive allettanti di crescita continuativa, sostenuta da un’azienda che non solo domina il mercato tradizionale dell’occhialeria, ma sta anche ridisegnando il futuro con tecnologie all’avanguardia.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

