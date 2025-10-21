Eurofins - BorsaInside.com

Le azioni Eurofins Scientific hanno registrato un netto calo superiore al 6% in Borsa, dopo la pubblicazione dei conti del terzo trimestre 2025, che pur mostrando una crescita solida non sono riusciti a convincere pienamente gli investitori. Il gruppo francese specializzato nei test di laboratorio ha riportato ricavi pari a 1,8 miliardi di euro, in aumento del 4,6% rispetto allo stesso periodo del 2024.

La crescita organica, pari al 4,2% su base corretta per i giorni lavorativi, rientra nella fascia media delle previsioni annuali del management, ma resta leggermente sotto le attese del consenso Visible Alpha, che indicava un incremento del 4,4%.

Il punto debole del trimestre è stato ancora una volta il segmento BioPharma, cresciuto solo dello 0,4%, in rallentamento rispetto all’1,5% del trimestre precedente. Il comparto ha risentito della persistente flessione nelle attività di genomica e nei servizi early-stage, parzialmente compensata dalle buone performance nel Product Testing.

Più incoraggianti, invece, i risultati della Diagnostica, che ha mostrato un incremento organico del 3,4%, in miglioramento rispetto all’1,9% registrato nel secondo trimestre, grazie anche a un contesto più favorevole in Francia dopo i tagli tariffari del 2024. A trainare la crescita complessiva è stata tuttavia la divisione Life Sciences, con un aumento del 7,2%, la migliore tra tutte le business unit.

Dal punto di vista geografico, l’Europa ha segnato una crescita organica del 3,6%, sostenuta dalla forte domanda nei test alimentari e ambientali, mentre la Diagnostica Clinica ha evidenziato un miglioramento sequenziale. In Nord America, la crescita è stata del 3,7%, e nel resto del mondo il ritmo è risultato ancora più sostenuto, con un +7,7%, spinto da una domanda diffusa in più mercati.

Nei primi nove mesi del 2025, il fatturato complessivo di Eurofins ha raggiunto 5,42 miliardi di euro, in aumento del 5,3% rispetto all’anno precedente. La crescita organica si è attestata al 4%, a cui si aggiunge un contributo positivo dalle acquisizioni, mentre l’impatto negativo dei tassi di cambio ha ridotto i ricavi dell’1,5%, complice il rafforzamento dell’euro.

Il management ha confermato la guidance per l’intero 2025, puntando a un margine EBITDA superiore al 22,3% e a oltre 954 milioni di euro di free cash flow prima degli investimenti nei nuovi siti. Il gruppo stima inoltre circa 250 milioni di euro di ricavi aggiuntivi derivanti dalle recenti acquisizioni, prevedendo un ulteriore miglioramento della redditività operativa nonostante l’impatto sfavorevole dei cambi valutari.

Sul fronte delle valutazioni di mercato, Morgan Stanley ha ribadito il rating “Equal-weight” e un target price di 61 euro sul titolo. La banca d’affari ha riconosciuto la solidità della crescita e le prospettive di miglioramento dei margini, ma ha sottolineato che le incertezze legate al segmento Biopharma potrebbero continuare a pesare sul sentiment degli investitori nel breve periodo.

