Il 2026 si avvicina e gli occhi degli investitori si spostano sull’Europa. Secondo Morgan Stanley, le azioni UE entreranno in una fase favorevole, sostenute dall’espansione dell’economia statunitense e da un graduale rafforzamento degli utili interni, nonostante sfide rilevanti come la concorrenza cinese e pressioni fiscali. L’istituto individua undici titoli protagonisti del nuovo ciclo borsistico, includendo anche nomi italiani come FinecoBank e Leonardo.

Gli analisti indicano un obiettivo S&P a 7.800 punti, che implica un potenziale upside vicino al +16%.

Perché l’Europa potrebbe accelerare nel 2026

La visione positiva nasce dall’attesa di una crescita degli utili superiore alle stime del consenso, alimentata da fattori combinati: miglioramento della redditività operativa, maggiore efficienza grazie all’adozione dell’intelligenza artificiale, politiche fiscali orientate alla crescita e un ampliamento della leadership nei settori chiave.

Storicamente, quando gli Stati Uniti registrano forti performance, l’Europa segue: negli ultimi 35 anni, in 14 dei 15 anni in cui l’S&P ha guadagnato oltre il 15%, i mercati azionari europei hanno chiuso in rialzo. Utilizzando la correlazione storica, un +16% di rendimenti USA potrebbe tradursi in circa +7% di rialzo per l’MSCI Europe.

Alla luce di questo, Morgan Stanley ha alzato le proiezioni sugli utili europei: +3,6% nel 2026 (dal precedente 2,4%) e +6,8% nel 2027 (dal 4,7%).

La concorrenza cinese, la debolezza della domanda industriale tradizionale e gli effetti dei dazi continueranno a pesare, ma secondo gli analisti avranno un impatto relativo più che assoluto. Il mercato sembra infatti già scontare un’eventuale ripresa “a V” degli utili in Europa, guidata dall’export e dalla domanda americana.

I settori su cui puntare e quelli da evitare

Aggiornando il proprio modello di analisi, Morgan Stanley spinge in alto banche, utilities e food retail, mentre riduce l’esposizione al retail discrezionale.

Il settore utility viene promosso a overweight grazie a tre fattori strategici: alta cedola, valutazioni ancora interessanti dopo il rally e scarso rischio Cina. Anche il food retail sale nella lista perché intercetta consumatori con redditi in aumento e beneficia di massicci programmi di buyback.

Il discretionary retail viene invece retrocesso a underweight: valutazioni giudicate poco attraenti, pricing power debole e prospettive meno favorevoli rispetto agli Stati Uniti, complice la fragilità fiscale in Francia e Regno Unito e l’impatto dell’IA sugli uffici tradizionali.

Il modello conferma le banche come miglior gruppo settoriale per il 2026, affiancate da difesa, software e tabacco. Sul lato opposto si collocano food & beverage, trasporti, lusso, chimica, automotive e packaging, ritenuti meno interessanti.

I titoli preferiti per il 2026

La lista delle 11 top picks europee comprende:

• Santander, Société Générale, Lloyds Banking Group e ING

• Siemens Energy, Centrica ed Engie

• Rheinmetall e Airbus

• Prosus come scelta nel retail digitale

• Fresenius nel medtech

Per l’Italia, Morgan Stanley indica FinecoBank e Leonardo come titoli da sovrappesare.

Il ruolo strategico dell’intelligenza artificiale

Secondo la banca americana, i benefici dell’AI non sono un’esclusiva statunitense. L’Europa, contando su margini di efficienza ancora inesplorati, potrebbe ottenere rendimenti più rapidi dagli investimenti in automazione e analisi dati. Inoltre, l’adozione dell’intelligenza artificiale nelle imprese europee rappresenta un fattore di ROI in espansione.

Anche fusioni e acquisizioni, sebbene in ritardo rispetto agli USA, mostrano segnali di recupero. La banca evidenzia poi la probabile impennata degli appalti militari in Germania nel 2026, elemento destinato a sostenere ulteriormente utili e capitalizzazione del comparto difesa.

Rischi e ostacoli al rialzo

Gli analisti restano prudenti su alcuni nodi strategici:

• concorrenza cinese ancora elevata

• investimenti in infrastrutture tedesche potenzialmente inferiori alle aspettative mediatiche

• vincoli fiscali persistenti in Francia e Regno Unito

• stabilizzazione lenta dell’Unione europei Risparmio e Investimenti

Nonostante ciò, Morgan Stanley ritiene che il momentum del mercato globale, unito al supporto dell’economia statunitense e all’evoluzione tecnologica, possa consentire un ciclo favorevole alle azioni UE nel 2026.

