Eurowag - BorsaInside.com

Eurowag (WAG Payment Solutions PLC, LON:WPS) ha chiuso il primo semestre 2025 con numeri superiori alle attese degli analisti, ma ha scelto la cautela mantenendo invariate le previsioni per l’intero anno. Nonostante i ricavi in forte crescita e una generazione di cassa robusta, la società continua a muoversi con prudenza a causa della persistente incertezza macroeconomica.

Nel dettaglio, i ricavi netti dei primi sei mesi sono saliti del 15% su base annua, raggiungendo 162 milioni di euro, un risultato che ha superato del 4% le stime di consenso. Le soluzioni di pagamento hanno trainato la crescita, mettendo a segno un balzo del 23% a 98 milioni di euro, mentre il segmento mobilità è aumentato del 4,9% a 64,3 milioni, con un incremento dell’8% se si escludono le entrate non legate ai camion nei servizi di gestione flotte.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Sul fronte della redditività, l’EBITDA rettificato è salito del 7,7% a 63,9 milioni di euro e, se si esclude un accordo commerciale straordinario dello scorso anno, la crescita raggiunge l’11,7%. Ancora meglio il dato sull’EBITDA cash rettificato, in rialzo del 14,1% a 49,2 milioni, con un margine operativo del 30,4%, superiore alle previsioni degli analisti che si fermavano al 30% e a 46 milioni di euro stimati.

L’utile rettificato prima delle imposte ha raggiunto 27,8 milioni di euro, in crescita rispetto ai 21,6 milioni dello stesso periodo del 2024. Di conseguenza, l’utile per azione rettificato è aumentato del 16,3%, arrivando a 2,92 centesimi per azione.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Per l’intero 2025, Eurowag prevede ricavi netti compresi tra 322 e 331 milioni di euro, corrispondenti a una crescita del 10-13%, in linea con il consenso di mercato fissato a 323 milioni. Secondo gli analisti di Jefferies, questo implica un’espansione dei ricavi nel secondo semestre di circa l’8%. Per quanto riguarda la redditività, l’azienda stima un EBITDA cash rettificato tra 90 e 100 milioni di euro, con margini stabili e investimenti in ricerca e sviluppo che dovrebbero rimanere sotto i 50 milioni di euro.

Nonostante i numeri brillanti, gli analisti restano prudenti: “La visibilità sul secondo semestre è ancora limitata, ma con l’andamento positivo dei pedaggi potremmo vedere Eurowag raggiungere la fascia alta delle previsioni”, ha commentato Jefferies.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Il fondatore e CEO Martin Vohánka ha espresso soddisfazione per i risultati: “Abbiamo registrato una crescita a doppia cifra dei ricavi netti e una forte generazione di cassa, nonostante le difficili condizioni macroeconomiche. Stiamo facendo significativi progressi con l’implementazione di Eurowag Office e ci stiamo trasformando in una società data-driven e potenziata dall’intelligenza artificiale“. Tuttavia, ha avvertito che i venti contrari sullo scenario economico globale continueranno probabilmente a farsi sentire nella seconda metà dell’anno.

Migliori Piattaforme di Trading

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ricevi 5.000 $ per fare trading ora

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 Scopri di più su iFOREX.it