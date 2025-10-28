Un uomo in giacca e cravatta in primo piano di profilo con un grafico in crescita davanti a lui e una metropoli sullo sfondo
Evoke - BorsaInside.com
🚀 Prova il conto Demo Gratuito su eToro - Subito 100.000€ virtuali 💎🔥

Le azioni di Evoke PLC (LON:EVOK) sono balzate del 4,4% nella seduta di martedì, dopo che la società britannica ha pubblicato risultati trimestrali superiori alle previsioni e confermato un outlook annuale ottimistico. Il gruppo, tra i protagonisti globali nel settore betting e gaming online, ha registrato un aumento dei ricavi del 5% nel terzo trimestre, portandosi a 435 milioni di sterline per i tre mesi chiusi al 30 settembre. Si tratta del quinto trimestre consecutivo di crescita su base annua, segnale di una solida continuità operativa.

Le tre principali divisioni del gruppo hanno contribuito positivamente alla performance: la divisione International ha guidato la crescita con un incremento dell’8%, seguita dal segmento Retail (+6%) e da UK & Irlanda Online, che ha chiuso comunque in positivo con un +1%. L’azienda ha inoltre evidenziato come il margine di contributo stia aumentando più rapidamente dei ricavi, confermando la solidità del modello orientato alla redditività sostenibile.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Il management ha ribadito gli obiettivi per l’anno fiscale 2025, stimando un margine EBITDA rettificato pari o superiore al 20%, valore che supererebbe il consenso di mercato fissato attorno a 362 milioni di sterline. Evoke punta inoltre a mantenere, nel medio periodo, una crescita annuale dei ricavi tra il 5% e il 9%, un incremento del margine EBITDA di circa 100 punti base all’anno e una leva finanziaria inferiore a 3,5x entro il 2027.

Il CEO Per Widerström ha commentato i risultati sottolineando il progresso della strategia aziendale: “Nel terzo trimestre abbiamo continuato a rafforzare la nostra posizione competitiva, concentrandoci su un modello più efficiente e profittevole. Il perfezionamento del marketing online nel Regno Unito ha temporaneamente rallentato la crescita dei ricavi, ma ci ha permesso di migliorare la redditività, raggiungendo il quinto trimestre consecutivo di espansione profittevole.”

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Tra i risultati strategici più rilevanti, Evoke ha segnalato la forte accelerazione in Danimarca dopo la migrazione verso la piattaforma interna, i progressi nel mercato italiano del casinò online e un avvio positivo della stagione calcistica per William Hill, uno dei brand di punta del gruppo.

Sul fronte finanziario, Evoke ha completato con successo il rifinanziamento delle obbligazioni a tasso fisso in euro con scadenza 2027, posticipando le prossime scadenze significative fino al 2028. L’operazione consentirà un risparmio annuo di circa 5 milioni di sterline sugli interessi in contanti, rafforzando ulteriormente la stabilità finanziaria del gruppo.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Con ricavi in crescita, una strategia di lungo periodo ben definita e obiettivi di redditività chiari, Evoke conferma la propria posizione tra i leader europei del gaming e delle scommesse digitali, proseguendo un percorso di sviluppo solido e coerente con le attese del mercato.

Piattaforme consigliate per fare trading sulle azioni

Broker
Rating
3.9 /5
Caratteristiche
- 0.0 Spread in pip
Opportunità Conto demo gratuito
Broker
Rating
3.5 /5
Caratteristiche
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Opportunità Apri demo live
Broker
Rating
4.2 /5
Caratteristiche
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Opportunità Demo 5000$
Broker
Rating
4.8 /5
Caratteristiche
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Opportunità Prova demo gratuita
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹

Telegram
🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe
  • Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti 
  • Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7

74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider

Scopri di più su iFOREX.it

Novità da non perdere

Cambio AUD/NZD: quali previsioni per i prossimi mesi?
Cambio AUD NZD
Cambio AUD/NZD: quali previsioni per i prossimi mesi?
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori Azioni AI
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Azioni da Comprare
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Prezzo Bitcoin oggi oltre i 120.000$: ecco perché ottobre può essere il mese della svolta
BTC 2025
Prezzo Bitcoin oggi oltre i 120.000$: ecco perché ottobre può essere il mese della svolta
Perchè il prezzo dell’oro non si ferma più e come sfruttare il trend ->
Prezzo Oro
Perchè il prezzo dell’oro non si ferma più e come sfruttare il trend ->
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani
Azioni Alphabet
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani

Piattaforme consigliate per fare trading sulle azioni

Broker del mese
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
CONTO DEMO GRATUITO Recensioni
  • - 0.0 Spread in pip
  • - Piattaforme di trading avanzate
  • - Prezzi DMA su IRESS
74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
APRI DEMO LIVE Recensioni
  • - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
  • - Leva fino a 1:30
  • - Protezione da Saldo Negativo
74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore.
Deposito minimo 100 USD
Broker regolamentato
DEMO 5000$ Recensioni
  • ✔️ Oltre 750 CFD disponibili
  • ✔️ Leva fino a 30: 1
  • ✔️ Fai trading 7 giorni su 7
70% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro con negoziazioni in CFD con questo fornitore.
Deposito minimo 50$
Broker regolamentato
Prova Demo Gratuita Recensioni
  • - Trading online ETF - CRYPTO - CFD
  • - Licenza: CySEC - FCA - ASIC
  • - Copia i migliori trader del mondo
Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Piattaforme consigliate per fare trading sulle azioni

Broker
Rating
4.9 /5
Caratteristiche
- 0.0 Spread in pip
Opportunità Conto demo gratuito
Broker
Rating
4.6 /5
Caratteristiche
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Opportunità Apri demo live
Broker
Rating
4.1 /5
Caratteristiche
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Opportunità Demo 5000$
Broker
Rating
4.9 /5
Caratteristiche
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Opportunità Prova demo gratuita
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.