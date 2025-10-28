Evoke - BorsaInside.com

Le azioni di Evoke PLC (LON:EVOK) sono balzate del 4,4% nella seduta di martedì, dopo che la società britannica ha pubblicato risultati trimestrali superiori alle previsioni e confermato un outlook annuale ottimistico. Il gruppo, tra i protagonisti globali nel settore betting e gaming online, ha registrato un aumento dei ricavi del 5% nel terzo trimestre, portandosi a 435 milioni di sterline per i tre mesi chiusi al 30 settembre. Si tratta del quinto trimestre consecutivo di crescita su base annua, segnale di una solida continuità operativa.

Le tre principali divisioni del gruppo hanno contribuito positivamente alla performance: la divisione International ha guidato la crescita con un incremento dell’8%, seguita dal segmento Retail (+6%) e da UK & Irlanda Online, che ha chiuso comunque in positivo con un +1%. L’azienda ha inoltre evidenziato come il margine di contributo stia aumentando più rapidamente dei ricavi, confermando la solidità del modello orientato alla redditività sostenibile.

Il management ha ribadito gli obiettivi per l’anno fiscale 2025, stimando un margine EBITDA rettificato pari o superiore al 20%, valore che supererebbe il consenso di mercato fissato attorno a 362 milioni di sterline. Evoke punta inoltre a mantenere, nel medio periodo, una crescita annuale dei ricavi tra il 5% e il 9%, un incremento del margine EBITDA di circa 100 punti base all’anno e una leva finanziaria inferiore a 3,5x entro il 2027.

Il CEO Per Widerström ha commentato i risultati sottolineando il progresso della strategia aziendale: “Nel terzo trimestre abbiamo continuato a rafforzare la nostra posizione competitiva, concentrandoci su un modello più efficiente e profittevole. Il perfezionamento del marketing online nel Regno Unito ha temporaneamente rallentato la crescita dei ricavi, ma ci ha permesso di migliorare la redditività, raggiungendo il quinto trimestre consecutivo di espansione profittevole.”

Tra i risultati strategici più rilevanti, Evoke ha segnalato la forte accelerazione in Danimarca dopo la migrazione verso la piattaforma interna, i progressi nel mercato italiano del casinò online e un avvio positivo della stagione calcistica per William Hill, uno dei brand di punta del gruppo.

Sul fronte finanziario, Evoke ha completato con successo il rifinanziamento delle obbligazioni a tasso fisso in euro con scadenza 2027, posticipando le prossime scadenze significative fino al 2028. L’operazione consentirà un risparmio annuo di circa 5 milioni di sterline sugli interessi in contanti, rafforzando ulteriormente la stabilità finanziaria del gruppo.

Con ricavi in crescita, una strategia di lungo periodo ben definita e obiettivi di redditività chiari, Evoke conferma la propria posizione tra i leader europei del gaming e delle scommesse digitali, proseguendo un percorso di sviluppo solido e coerente con le attese del mercato.

