Un grafico finanziario con varie linee che si intrecciano
flatexDEGIRO - BorsaInside.com
🚀 Prova il conto Demo Gratuito su eToro - Subito 100.000€ virtuali 💎🔥

Le azioni flatexDEGIRO (ETR: FTKn) hanno chiuso in calo mercoledì dopo la pubblicazione dei dati relativi al mese di agosto, che evidenziano un netto rallentamento dell’attività di trading. Nonostante l’aumento dei conti clienti e degli asset in custodia, il numero di transazioni concluse è sceso dell’11% rispetto al mese precedente.

Secondo i dati diffusi dalla società con sede a Francoforte, ad agosto sono state regolate 5,42 milioni di transazioni, contro i 6,06 milioni di luglio. Su base annua, tuttavia, il trend resta positivo: le operazioni complessive segnano un +4% rispetto allo stesso mese del 2024.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

La ripartizione delle attività mostra che i prodotti cash – azioni, obbligazioni, ETF quotati, prodotti scambiati in borsa e criptovalute – hanno rappresentato il 71% degli scambi, mentre un ulteriore 22% è stato generato da ETF e fondi. La media giornaliera delle transazioni a ricavo è scesa a 0,258 milioni (-6% rispetto a luglio), pur segnando un +9% rispetto ad agosto 2024.

Nonostante la contrazione dei volumi di trading, flatexDEGIRO continua a crescere sul fronte clienti e asset gestiti. Nel solo mese di agosto sono stati aperti 33.400 nuovi conti, portando il totale a 3,35 milioni, con un incremento dell’1% su base mensile e del 14% su base annua.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Anche gli asset in custodia hanno proseguito il loro trend positivo, attestandosi a 88,35 miliardi di euro a fine agosto, in rialzo dell’1% rispetto a luglio e del 42% rispetto all’anno precedente. Di questi, 83,15 miliardi sono rappresentati da titoli, mentre i depositi in contanti ammontano a 5,20 miliardi.

Infine, il portafoglio di prestiti con margine è rimasto stabile a 1,22 miliardi di euro, registrando comunque un aumento del 12% rispetto ad agosto 2024.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Azioni
FP Markets FP Markets
3.6/5 (2255)
- 0.0 Spread in pip
Conto demo gratuito
Dukascopy Dukascopy
4.9/5 (1696)
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Apri demo live
iFOREX iFOREX
4.2/5 (1560)
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Demo 5000$
eToro eToro
3.6/5 (476)
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Prova demo gratuita
IQ Option IQ Option
3.6/5 (447)
- Regulated CySEC License 247/14
Conto di pratica
Fineco Fineco
4.9/5 (2372)
- N.1 in Italia
Scopri di più

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹

Telegram
🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe
  • Ricevi 5.000 $ per fare trading ora
  • Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7
Scopri di più su iFOREX.it

Novità da non perdere

Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
X100
Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori Azioni AI
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Azioni da Comprare
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
BTC 2025
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Prezzo Oro
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani
Azioni Alphabet
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese
FP Markets
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
5/5
CONTO DEMO GRATUITO Recensioni
- 0.0 Spread in pip
- Piattaforme di trading avanzate
- Prezzi DMA su IRESS
* Avviso di rischio
Dukascopy
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
4/5
APRI DEMO LIVE Recensioni
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
- Leva fino a 1:30
- Protezione da Saldo Negativo
* Avviso di rischio
iFOREX
Deposito minimo 100 USD
Broker regolamentato
5/5
DEMO 5000$ Recensioni
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
✔️ Leva fino a 30: 1
✔️ Fai trading 7 giorni su 7
* Avviso di rischio
eToro
Deposito minimo 50$
Broker regolamentato
5/5
Prova Demo Gratuita Recensioni
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
- Licenza: CySEC - FCA - ASIC
- Copia i migliori trader del mondo
* Avviso di rischio

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Azioni
FP Markets FP Markets
4.5/5 (436)
- 0.0 Spread in pip
Conto demo gratuito
Dukascopy Dukascopy
4.7/5 (2045)
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Apri demo live
iFOREX iFOREX
4.7/5 (736)
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Demo 5000$
eToro eToro
4/5 (1195)
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Prova demo gratuita

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.