Le azioni flatexDEGIRO (ETR: FTKn) hanno chiuso in calo mercoledì dopo la pubblicazione dei dati relativi al mese di agosto, che evidenziano un netto rallentamento dell’attività di trading. Nonostante l’aumento dei conti clienti e degli asset in custodia, il numero di transazioni concluse è sceso dell’11% rispetto al mese precedente.

Secondo i dati diffusi dalla società con sede a Francoforte, ad agosto sono state regolate 5,42 milioni di transazioni, contro i 6,06 milioni di luglio. Su base annua, tuttavia, il trend resta positivo: le operazioni complessive segnano un +4% rispetto allo stesso mese del 2024.

La ripartizione delle attività mostra che i prodotti cash – azioni, obbligazioni, ETF quotati, prodotti scambiati in borsa e criptovalute – hanno rappresentato il 71% degli scambi, mentre un ulteriore 22% è stato generato da ETF e fondi. La media giornaliera delle transazioni a ricavo è scesa a 0,258 milioni (-6% rispetto a luglio), pur segnando un +9% rispetto ad agosto 2024.

Nonostante la contrazione dei volumi di trading, flatexDEGIRO continua a crescere sul fronte clienti e asset gestiti. Nel solo mese di agosto sono stati aperti 33.400 nuovi conti, portando il totale a 3,35 milioni, con un incremento dell’1% su base mensile e del 14% su base annua.

Anche gli asset in custodia hanno proseguito il loro trend positivo, attestandosi a 88,35 miliardi di euro a fine agosto, in rialzo dell’1% rispetto a luglio e del 42% rispetto all’anno precedente. Di questi, 83,15 miliardi sono rappresentati da titoli, mentre i depositi in contanti ammontano a 5,20 miliardi.

Infine, il portafoglio di prestiti con margine è rimasto stabile a 1,22 miliardi di euro, registrando comunque un aumento del 12% rispetto ad agosto 2024.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L'articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l'aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

