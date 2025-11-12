FLSmidth - BorsaInside.com

Giornata nera per FLSmidth (CSE:FLS), le cui azioni sono scese di oltre il 6% dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre 2025, giudicati deludenti dagli analisti. Il gruppo danese, specializzato in tecnologie per il settore minerario, ha risentito di ritardi nell’esecuzione dei progetti e di una domanda più debole nel segmento dei prodotti industriali, elementi che hanno compromesso sia ordini che ricavi.

L’azienda ha registrato nel trimestre un calo dell’11% negli ordini, scesi a 3,3 miliardi di corone danesi (DKK), un risultato inferiore di circa il 7% rispetto alle stime di mercato. Anche i ricavi hanno subito una contrazione del 15%, attestandosi a 3,5 miliardi di DKK, ovvero il 4% al di sotto delle previsioni. L’EBITA rettificato è cresciuto dell’8% a 530 milioni di DKK, ma resta comunque leggermente sotto le attese, con un margine del 15,3%.

Crollo del segmento Products: ordini e ricavi in forte contrazione

Il punto più critico dei risultati arriva dal segmento Products, dove gli ordini sono crollati del 43% a 472 milioni di DKK, mentre i ricavi sono diminuiti del 40% a 769 milioni di DKK. Secondo Kepler Cheuvreux, il calo è dovuto principalmente a “ritardi temporanei nelle consegne dei progetti” e a un “mercato dei prodotti più debole del previsto”. Il comparto ha inoltre registrato una perdita di EBITA rettificato di 26 milioni di DKK, con un margine negativo del 3,4%.

La direzione di FLSmidth ha spiegato che la maggior parte dei contratti rinviati sarà completata tra il quarto trimestre 2025 e il primo trimestre 2026, lasciando quindi margine di recupero nei prossimi mesi.

La divisione Service regge meglio ma sotto le stime

La divisione Service, dedicata alle attività di assistenza e manutenzione, ha mostrato una tenuta migliore ma non priva di ombre. Gli ordini sono cresciuti del 3% a 2,14 miliardi di DKK, ma i ricavi sono diminuiti del 3%, fermandosi a 1,93 miliardi di DKK. L’EBITA rettificato, pari a 372 milioni di DKK, è risultato inferiore dell’11% rispetto al consenso, con un margine del 19,2%.

Kepler Cheuvreux ha sottolineato che “mix di prodotti e politiche di prezzo hanno sostenuto la redditività”, aggiungendo che il settore dell’oro si conferma “una delle aree più dinamiche e redditizie”.

Buoni segnali dal business Pompe, Cicloni e Ventilazione

L’unica divisione che ha registrato una crescita positiva è stata quella delle Pompe, Cicloni e Ventilazione (PC&V), con ricavi in aumento del 2% a 751 milioni di DKK e un EBITA rettificato di 184 milioni di DKK, pari a un margine del 23,7%.

Secondo Kepler Cheuvreux, questa performance è stata sostenuta da un mercato post-vendita in espansione e da una base installata sempre più ampia, con ordini in crescita organica del 9% nei primi nove mesi dell’anno.

Guidance rivista al ribasso ma margini stabili

La società ha aggiornato la propria guidance 2025, riducendo le previsioni sui ricavi a circa 14,5 miliardi di DKK, rispetto al precedente intervallo tra 14,5 e 15 miliardi di DKK, citando l’impatto dei ritardi nei progetti e l’effetto negativo dei cambi valutari. È stato invece confermato il margine EBITA rettificato tra il 15% e il 15,5%, in linea con le attese di consenso che indicano 14,55 miliardi di DKK di ricavi e un margine del 15,2%.

Gli analisti di Jefferies hanno definito i risultati “lievemente deludenti”, ma hanno evidenziato che le indicazioni per l’anno restano coerenti con le aspettative del mercato.

Prospettive e solidità finanziaria

Nonostante la battuta d’arresto, FLSmidth mostra segnali di solidità sul fronte della liquidità: il flusso di cassa operativo nei primi nove mesi del 2025 è salito a 993 milioni di DKK, rispetto ai 640 milioni dell’anno precedente, mantenendo l’obiettivo di oltre 1 miliardo di DKK per l’intero esercizio.

Dopo aver completato la transizione verso una società mineraria pura, l’azienda prosegue inoltre il programma di riacquisto di azioni proprie, a conferma della fiducia del management nella stabilità del gruppo.

Gli analisti restano cauti: pur riconoscendo la forza del business post-vendita, ritengono che il titolo possa rimanere sotto pressione nel breve termine fino al recupero dei progetti rimandati. Tuttavia, con margini intatti e pipeline di ordini futuri in consolidamento, FLSmidth potrebbe tornare a crescere già nella prima metà del 2026.

