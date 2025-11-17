FLSmidth - BorsaInside.com

Il titolo FLSmidth & Co. A/S ha aperto la settimana con una flessione superiore al 3%, innescata dall’annuncio di un doppio scossone ai vertici: il CEO Mikko Keto lascerà il gruppo nel 2026 e il Capital Markets Day, inizialmente previsto per marzo dello stesso anno, è stato ufficialmente rinviato. Una combinazione che ha immediatamente agitato il mercato, aumentando l’incertezza in una fase chiave per la strategia del gruppo danese.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, Keto abbandonerà la guida nel primo semestre 2026 per assumere un nuovo incarico dirigenziale in un’impresa non concorrente. La ricerca del successore è già partita, segno che FLSmidth vuole evitare vuoti di leadership in un momento considerato particolarmente delicato.

A esprimere il sentiment del mercato sono stati soprattutto gli analisti di Jefferies, che hanno definito la notizia “inaspettata”, sottolineando come il timing sia percepito dagli investitori come “deludente e fonte di frustrazione”.

Il motivo è chiaro: Keto era entrato in FLSmidth nel 2021 e, poco dopo, aveva lanciato un piano di trasformazione quadriennale incentrato sull’espansione del mining e sull’uscita graduale dal settore del cemento. Un percorso complesso che ora si avvia alla conclusione proprio mentre l’azienda si prepara a cambiare guida.

Il rinvio del Capital Markets Day ha aggravato le preoccupazioni. L’evento dell’11 marzo 2026 era considerato un potenziale catalizzatore, atteso per rivelare i nuovi target di margine e delineare la prossima fase della crescita aziendale. Con il posticipo alla seconda metà del 2026, gli aggiornamenti strategici arriveranno inevitabilmente più tardi, lasciando gli investitori in attesa.

Dal punto di vista della governance, FLSmidth ha una tradizione di dirigenti arrivati dall’esterno. Lo stesso Keto proveniva da Metso, dove aveva guidato la divisione mineraria, mentre il suo predecessore Thomas Schulz era arrivato da Sandvik. Anche l’ex CEO Jørgen Rasmussen proveniva da fuori. L’attuale struttura manageriale vede invece figure di lungo corso, come il presidente del comparto PC&V in azienda dal 1982, affiancate da nuovi vertici entrati solo nel 2024.

Il passo indietro di Keto avviene in un momento in cui la trasformazione verso il core business minerario può dirsi sostanzialmente completata. L’azienda ha ampliato l’area Mining e portato avanti la complessa dismissione delle attività legate al cemento, uno snodo strategico che ha ridefinito l’identità del gruppo. Jefferies evidenzia che proprio per questo motivo FLSmidth sembra voler dare al prossimo CEO lo spazio necessario per impostare la nuova direzione, motivo alla base dello slittamento del Capital Markets Day.

Per ora l’azienda non ha indicato una data precisa per l’evento aggiornato, confermando soltanto che si terrà nella seconda parte del 2026. Un orizzonte temporale più ampio che potrebbe offrire maggiore chiarezza sul futuro del gruppo, ma che nell’immediato lascia spazio alle speculazioni del mercato e a nuove possibili oscillazioni del titolo.

