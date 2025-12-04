Formycon - BorsaInside.com

Le azioni Formycon hanno registrato un deciso balzo in avanti, superando il 6 percento, dopo la diffusione di una notizia destinata a dare nuovo slancio alla strategia dell’azienda tedesca: la firma del primo accordo commerciale per FYB206, il biosimilare sviluppato come alternativa al noto farmaco oncologico Keytruda prodotto da Merck.

Il nuovo accordo riguarda l’intera area MENA, che comprende i mercati del Medio Oriente e del Nord Africa, ed è stato siglato con MS Pharma, partner storico che già gestisce la distribuzione di diversi altri biosimilari di Formycon. L’intesa attribuisce a MS Pharma diritti esclusivi di commercializzazione e contiene anche una clausola inedita per l’azienda: un’opzione per un futuro trasferimento tecnologico, elemento che finora non era mai comparso nei precedenti contratti di licenza.

Sul piano economico l’operazione prevede un pagamento iniziale e successivi compensi legati al raggiungimento di obiettivi di sviluppo e autorizzazione, oltre a una quota dei profitti generati nell’area. Secondo una nota dell’analista Nicolas Pauillac di Kepler Cheuvreux, l’ammontare complessivo potrebbe “raggiungere una cifra a singola cifra alta di milioni di euro, a cui si aggiunge una percentuale rilevante dei margini prodotti nella regione”.

L’annuncio ha sorpreso positivamente gli analisti, che si aspettavano i primi accordi commerciali non prima del 2027. Pauillac sottolinea come la mossa mostri “la volontà di Formycon di muoversi in anticipo assicurandosi partner solidi per il proprio biosimilare di Keytruda”.

La collaborazione con MS Pharma si rafforza così ulteriormente, aggiungendo FYB206 a un elenco che già include FYB201, FYB202 e FYB203.

Il progetto FYB206 si trova nelle fasi finali del suo percorso di sviluppo ed è supportato da uno dei pacchetti di dati analitici e preclinici più robusti oggi presenti nel settore dei biosimilari. Il candidato è stato inoltre tra i primi a ottenere l’esenzione dalla tradizionale fase 3 di sperimentazione clinica, con il primo risultato ufficiale atteso nel primo trimestre del 2026.

Alla luce dell’accordo appena annunciato e della crescente maturità dell’asset, Kepler ritiene sempre più probabile che Formycon raggiunga nuove intese commerciali in altre regioni del mondo. Un’accelerazione che supererebbe le precedenti previsioni degli analisti, basate su un approccio più prudente e su un singolo accordo globale stimato per il 2027.

