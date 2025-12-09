GALP - BorsaInside.com

Giornata difficile per Galp Energia, con il titolo che ha registrato una brusca flessione superiore al 12% dopo l’annuncio di una profonda riorganizzazione delle sue attività in Namibia. La compagnia portoghese ha infatti deciso di cedere il controllo operativo della scoperta Mopane a TotalEnergies, riducendo la propria partecipazione dal precedente 80% a un ruolo non operativo con il 40%.

Come cambia l’assetto delle licenze petrolifere in Namibia

Il nuovo accordo assegna a TotalEnergies il 40% della licenza PEL83, che racchiude la scoperta Mopane, rendendo il gruppo francese il nuovo operatore dell’area. Galp, in cambio, ottiene:

il 10% della licenza PEL56 , dove si trova la scoperta Venus;

, dove si trova la scoperta Venus; il 9,39% della licenza PEL91.

Si tratta di un riassetto significativo che sposta il baricentro operativo nelle mani di TotalEnergies, ma consente a Galp di diversificare le proprie esposizioni nel bacino namibiano.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Accordo finanziario e piano di sviluppo

L’intesa prevede anche un supporto finanziario diretto: TotalEnergies si impegna a coprire il 50% dei costi di esplorazione, valutazione e primo sviluppo sostenuti da Galp su PEL83. Tale importo verrà recuperato in futuro attraverso metà dei flussi di cassa generati dal progetto.

Le due aziende hanno inoltre programmato una campagna esplorativa da tre pozzi nei prossimi due anni, con il primo intervento previsto nel 2026.

Parallelamente, TotalEnergies prosegue il suo lavoro sulla scoperta Venus, puntando a una decisione finale di investimento nel corso del 2026.

Broker consigliato (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Le dichiarazioni di TotalEnergies e il nuovo equilibrio societario

Patrick Pouyanné, presidente e CEO di TotalEnergies, ha commentato l’accordo definendolo un passo strategico e sottolineando l’intenzione del gruppo di creare un hub energetico in Namibia capace di generare valore nel lungo termine per il Paese e per gli investitori.

Una volta completata la transazione, la mappa societaria delle licenze sarà la seguente:

PEL83 (Mopane)

TotalEnergies: 40% (operatore)

Galp: 40%

Namcor: 10%

Custos: 10%

PEL56 (Venus)

TotalEnergies: 35,25% (operatore)

QatarEnergy: 35,25%

Galp: 10%

Namcor: 10%

Impact: 9,5%

PEL91

TotalEnergies: 33,085% (operatore)

QatarEnergy: 33,025%

Namcor: 15%

Galp: 9,39%

Impact: 9,5%.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Cosa succede ora

Il completamento del trasferimento richiede ancora l’approvazione delle autorità namibiane e dei partner delle joint venture, con clausola di finalizzazione indicata per il 2026.

L’accordo consolida TotalEnergies come leader nelle due principali scoperte petrolifere della Namibia, dove la compagnia opera dal 1964, impiegando 55 persone e gestendo 43 stazioni di servizio come quarto maggiore distributore di carburante del Paese.

Migliori Piattaforme di Trading Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato CONTO DEMO GRATUITO Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com