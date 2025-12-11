Galp - BorsaInside.com

Berenberg ha rivisto in modo significativo la propria posizione su Galp Energia, passando da un precedente giudizio buy a un più cauto hold. La banca tedesca ha anche ridotto il target price del titolo da 19 euro a 17 euro, spiegando che la visibilità sui catalizzatori del 2026 è diventata più debole e che il potenziale di crescita a breve termine si è assottigliato dopo il farm–out con TotalEnergies in Namibia.

L’accordo in Namibia ridisegna lo scenario per Galp

Il declassamento arriva a pochi giorni dalla conferma ufficiale del nuovo accordo: TotalEnergies diventerà il partner strategico di Galp nella scoperta di Mopane, al largo della Namibia.

L’intesa prevede il trasferimento a TotalEnergies di una quota operativa del 40 percento nella licenza PEL 83, con l’impegno a finanziare il 50 percento dei costi di esplorazione, valutazione e sviluppo fino alla prima produzione di petrolio. Galp rimborserà questa copertura tramite metà dei flussi di cassa generati dal progetto.

L’operazione garantisce inoltre a Galp una partecipazione del 10 percento in Venus, una delle scoperte più rilevanti di TotalEnergies nell’area, oltre a una quota del 9,39 percento in PEL 91.

Una struttura che non convince il mercato

Secondo Berenberg, la formula dello scambio ha deluso gli investitori, che si aspettavano un apporto di liquidità più evidente.

Il broker sottolinea che l’assenza di rimborsi per le spese sostenute in passato e la complessità dei meccanismi di compensazione riducono la valorizzazione immediata dell’asset Mopane, indebolendo una narrativa di breve periodo che finora si basava su un potenziale ritorno in cassa più consistente.

Valutazioni riviste al ribasso

Alla luce del nuovo accordo, Berenberg ha aggiornato i propri modelli. Le principali revisioni includono:

prima produzione di petrolio a Mopane posticipata al 2032 ;

; NPV10 non rischiato ridotto di circa il 25 percento , a 4 miliardi di dollari, considerando il rimborso totale del carry;

, a 4 miliardi di dollari, considerando il rimborso totale del carry; taglio del 20 percento al valore del portafoglio namibiano, ora stimato in poco meno di 4,4 miliardi di dollari.

In compenso, la quota del 10 percento in Venus introduce un valore iniziale di circa 320 milioni di dollari, che attenua solo in parte la revisione negativa su Mopane.

Focus degli investitori sui flussi di cassa

Con il farm–out completato, Berenberg ritiene che il mercato tornerà a concentrarsi sul profilo di generazione di cassa e sui rendimenti a medio termine della società, considerati ancora nella parte bassa rispetto ai concorrenti del settore.

Per questo motivo, gli analisti hanno rivisto il multiplo EV/DACF 2027 da 5,5x a 5x, ricalcolando la valutazione complessiva del gruppo:

valore equo medio basato su EV/DACF: circa 16 euro per azione ;

; DCF ridotto dell’8 percento: poco oltre 18 euro per azione.

La combinazione porta al nuovo target price di 17 euro, coerente con il nuovo rating hold.

Catalizzatori ancora presenti, ma potenziale ridotto

Nonostante il ridimensionamento, Galp non resta priva di elementi che potrebbero creare valore nel 2026. Tra i più importanti:

la decisione finale di investimento sul progetto Venus;

sul progetto Venus; le nuove perforazioni di valutazione a Mopane.

Tuttavia, Berenberg precisa che questi possibili driver non sono sufficienti a compensare l’attuale riduzione del potenziale di rialzo del titolo.

