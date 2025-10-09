Gerresheimer - BorsaInside.com

Le azioni Gerresheimer AG sono state travolte dalle vendite in Borsa, perdendo oltre il 12% dopo che la società tedesca ha rivisto al ribasso le proprie previsioni finanziarie per l’intero 2025.

Il gruppo, specializzato in packaging farmaceutico e dispositivi medicali, ha attribuito la decisione a una crescita di mercato più lenta del previsto e a risultati organici inferiori alle attese nei comparti cosmetica e liquidi orali, due settori chiave per il suo business.

Gerresheimer rivede le stime: ricavi e margini in calo per il 2025

Nei primi nove mesi del 2025, i ricavi consolidati sono comunque saliti del 14,6% a 1,68 miliardi di euro, rispetto a 1,47 miliardi nello stesso periodo del 2024, mentre l’EBITDA rettificato è cresciuto del 7,2%, toccando 313,9 milioni di euro.

Tuttavia, il quadro cambia se si guarda alla crescita organica: i ricavi sono in realtà diminuiti dell’1,8%, e l’EBITDA rettificato è calato del 7,5%, segnale di un indebolimento della performance operativa al netto delle acquisizioni. Il margine EBITDA rettificato organico è sceso al 18,8%, rispetto al 19,9% dello scorso anno. Solo nel terzo trimestre, i ricavi organici sono calati dell’1,2%, mentre il flusso di cassa libero si è attestato a 21 milioni di euro.

Alla luce di queste tendenze, Gerresheimer ora prevede una contrazione dei ricavi organici tra il 2% e il 4% nel 2025 (contro la precedente previsione di crescita tra lo 0% e il 2%) e un margine EBITDA compreso tra il 18,5% e il 19%, inferiore alla stima iniziale di circa il 20%. La società ha chiarito che un quarto trimestre più positivo, sostenuto dalla maggiore produzione di sistemi di somministrazione di farmaci, non basterà a compensare la debolezza registrata nei primi nove mesi.

Andamento per divisione: bene Plastics & Devices, debole Primary Packaging Glass

Nel dettaglio, la divisione Plastics & Devices ha generato 972,6 milioni di euro di ricavi nei primi nove mesi del 2025, in aumento del 18,6% rispetto a 820,1 milioni nel 2024, grazie soprattutto all’integrazione di Bormioli Pharma. Su base organica, la crescita è stata più modesta, pari al 2,6%. L’EBITDA rettificato della divisione è salito del 6,8% a 222,6 milioni, ma l’EBITDA organico è sceso del 6,6% rispetto ai dati pro forma.

Anche il margine EBITDA organico è sceso al 22,9%, contro il 25,2% del 2024, a causa della minore capacità produttiva utilizzata nel segmento Liquidi Orali e dei costi di avvio delle nuove linee dedicate ai sistemi di somministrazione di farmaci.

La divisione Primary Packaging Glass, invece, ha totalizzato 714,4 milioni di euro di ricavi, in crescita del 10,3% su base nominale ma in calo del 6,9% su base organica. L’EBITDA rettificato ha raggiunto 127,2 milioni di euro, con un aumento del 6,2%, mentre la performance organica ha segnato un calo del 7,2%.

Il margine operativo si è mantenuto stabile al 18%, ma la società segnala una domanda in rallentamento nel comparto Moulded Glass e una debolezza persistente nei segmenti cosmetici e dei liquidi orali.

Nuove strategie: riorganizzazione e piano di trasformazione aziendale

Gerresheimer ha annunciato la creazione di una divisione autonoma Moulded Glass a partire dal 2026, affidata alla guida di Hans-Norbert Topp. È inoltre previsto un processo di vendita del business nel corso del prossimo anno, nell’ottica di razionalizzare la struttura industriale del gruppo. Parallelamente, l’azienda ha avviato un programma di trasformazione strategica per ridurre i costi, migliorare la redditività e rafforzare il flusso di cassa libero.

Il piano prevede una selezione più rigorosa degli investimenti, interventi di efficienza operativa e commerciale e una ottimizzazione della rete produttiva globale. Un Transformation Office, che risponderà direttamente al CFO, supervisionerà l’intera implementazione del progetto.

Un gruppo globale in fase di ridefinizione

Con Bormioli Pharma ora pienamente integrata, Gerresheimer ha generato 2,4 miliardi di euro di ricavi nel 2024 e conta circa 13.600 dipendenti distribuiti in oltre 40 stabilimenti in 16 Paesi. L’azienda rimane uno dei principali fornitori mondiali di contenitori per farmaci, sistemi di somministrazione e dispositivi medici, ma il 2025 si preannuncia come un anno cruciale per ristabilire equilibrio operativo, redditività e fiducia del mercato.

