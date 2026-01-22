GetLink - BorsaInside.com

Le azioni Getlink hanno chiuso in rialzo a Parigi dopo la pubblicazione dei risultati del quarto trimestre e dell’intero esercizio FY25, numeri che nel complesso hanno rispettato le attese del mercato. Il titolo ha guadagnato circa +1,4%, sostenuto soprattutto da indicazioni positive sul fronte della redditività operativa.

Ricavi del Q4: leggermente sotto il consenso, pesa Eurotunnel

Nel dettaglio, i ricavi del quarto trimestre si sono attestati a 384 milioni di euro, un valore poco sotto le stime degli analisti (consenso Visible Alpha a 388 milioni). Lo scostamento, pari a circa l’1%, è stato attribuito principalmente alla performance di Eurotunnel, che ha registrato 270 milioni di euro di fatturato contro i 277 milioni previsti. Il dato riflette un mix meno favorevole rispetto alle attese, legato a traffico e prezzi più deboli del previsto.

Europorte stabile, ElecLink sorprende positivamente

Al di fuori di Eurotunnel, i risultati sono apparsi più solidi. Europorte ha chiuso il trimestre con 47 milioni di euro, centrando le aspettative. Ancora più interessante la dinamica di ElecLink, che ha superato il consenso generando 67 milioni di euro di ricavi nel periodo, contro stime ferme a 62 milioni.

FY25 senza sorprese, ma la redditività migliora

Secondo Graham Hunt di Jefferies, i numeri dell’esercizio FY25 non cambiano in modo sostanziale la lettura del quadro generale: i risultati annuali risultano infatti coerenti con le previsioni, senza particolari elementi inattesi sul fronte delle vendite.

Il vero punto di attenzione, però, è l’EBITDA. Getlink ha comunicato che l’EBITDA FY25 dovrebbe superare la fascia di guidance precedentemente indicata, ovvero 780-830 milioni di euro, rispetto a un consenso di mercato fissato a 813 milioni. Un messaggio che ha contribuito a rafforzare la fiducia degli investitori nella capacità del gruppo di difendere i margini in una fase non semplice.

Il ruolo delle compensazioni legate a ElecLink

Jefferies sottolinea tuttavia che questo miglioramento dell’EBITDA è in larga parte collegato a un elemento specifico: una compensazione da 55 milioni di euro legata a ElecLink, annunciata lo scorso dicembre. Nella guidance precedente, la componente straordinaria stimata era invece pari a circa 15 milioni, rendendo quindi il salto della redditività più “spiegabile” e meno legato a un’accelerazione strutturale del business.

Attesa per il Capital Markets Day del 26 febbraio

Ora l’attenzione del mercato si sposta sul Capital Markets Day del 26 febbraio, appuntamento ritenuto decisivo per capire meglio le prossime mosse della società. Gli investitori si aspettano indicazioni più chiare su allocazione del capitale, strategie di investimento e soprattutto sulla domanda degli asset, tema su cui Hunt continua a mantenere un approccio prudente e cauto.

