Le azioni Grafton Group (F:GN5) hanno registrato un deciso rialzo giovedì, spinte dalla conferma delle previsioni finanziarie per l’intero 2025. Il distributore di materiali da costruzione ha beneficiato di una ripresa delle contrattazioni negli ultimi mesi, che ha rafforzato la fiducia degli investitori e sostenuto la capitalizzazione di mercato.

Nel primo semestre 2025, la società ha registrato ricavi pari a 1,25 miliardi di sterline, segnando un incremento del 10,1% rispetto allo stesso periodo del 2024. Le vendite comparabili sono cresciute del 2,4%, segnalando un miglioramento della domanda nonostante un contesto macroeconomico ancora complesso. L’EBIT rettificato ha raggiunto i 91 milioni di sterline, in aumento del 9,5%, superando leggermente le attese e coprendo già il 49% delle stime annuali.

L’utile per azione rettificato si è attestato a 35,5 pence (+6,5% su base annua), mentre il flusso di cassa libero ha raggiunto 69 milioni di sterline, pari al 52% delle previsioni per l’anno. Il debito netto, invece, è salito a 147 milioni di sterline, superiore rispetto alla stima di RBC di 103 milioni, ma considerato comunque gestibile.

Gli analisti di RBC hanno sottolineato come, nonostante le difficoltà del settore e le incertezze economiche, Grafton dimostri resilienza e solidità operativa: “Il gruppo continua a performare bene rispetto al contesto generale”, hanno commentato.

Miglioramento delle vendite nel terzo trimestre

Dopo un rallentamento tra maggio e giugno, i mesi di luglio e agosto hanno segnato una ripresa con vendite comparabili in aumento del 2,3% su base annua, mantenendo un ritmo simile a quello della prima metà dell’anno. Tuttavia, le condizioni di mercato rimangono variabili: Irlanda e Paesi Bassi hanno evidenziato una crescita sostenuta, mentre Regno Unito e Finlandia continuano a mostrare debolezza.

Irlanda : +3,7% nel primo semestre, accelerazione al +5,3% a luglio-agosto.

: +3,7% nel primo semestre, accelerazione al +5,3% a luglio-agosto. Paesi Bassi : crescita stabile con +2,8% nei mesi estivi.

: crescita stabile con +2,8% nei mesi estivi. Regno Unito : andamento debole, con vendite comparabili appena positive (+0,2% nel semestre e +0,5% in estate).

: andamento debole, con vendite comparabili appena positive (+0,2% nel semestre e +0,5% in estate). Finlandia: mercato in difficoltà, con un calo del 4,2% nel semestre e del 9% a luglio-agosto.

Dividendi, buyback e prospettive future

Il gruppo ha annunciato un dividendo di 10,75 pence per azione, leggermente inferiore alle stime di RBC (10,8 pence), e ha esteso il programma di riacquisto di azioni per un valore di 25 milioni di sterline, segnale di fiducia nella propria solidità finanziaria.

Le previsioni per l’intero 2025 indicano ricavi attesi a 2,51 miliardi di sterline (+10% su base annua) e un EBIT rettificato stimato a 185,7 milioni di sterline. Per il 2026, il consenso di mercato punta a una crescita delle vendite del 4% e a un EBIT di circa 205 milioni di sterline.

RBC evidenzia un approccio cauto per i prossimi mesi, in particolare per le contrattazioni autunnali e l’avvio del nuovo anno fiscale. Tuttavia, la forza del bilancio e la pipeline di opportunità di M&A vengono considerate leve fondamentali per sostenere la crescita e la redditività nel medio termine.

Considerazioni finali

L’andamento di Grafton nel 2025 evidenzia una strategia di espansione equilibrata, con ricavi in crescita, solidità patrimoniale e forte generazione di cassa. Nonostante alcune criticità nei mercati del Regno Unito e della Finlandia, la società continua a rafforzare la propria posizione competitiva, spinta da dividendi costanti, riacquisti di azioni e prospettive positive per il futuro.

