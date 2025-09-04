un laptop con la scritta Grafton e un grafico in crescita sullo schermo
Grafton - BorsaInside.com
🚀 Prova il conto Demo Gratuito su eToro - Subito 100.000€ virtuali 💎🔥

Le azioni Grafton Group (F:GN5) hanno registrato un deciso rialzo giovedì, spinte dalla conferma delle previsioni finanziarie per l’intero 2025. Il distributore di materiali da costruzione ha beneficiato di una ripresa delle contrattazioni negli ultimi mesi, che ha rafforzato la fiducia degli investitori e sostenuto la capitalizzazione di mercato.

Nel primo semestre 2025, la società ha registrato ricavi pari a 1,25 miliardi di sterline, segnando un incremento del 10,1% rispetto allo stesso periodo del 2024. Le vendite comparabili sono cresciute del 2,4%, segnalando un miglioramento della domanda nonostante un contesto macroeconomico ancora complesso. L’EBIT rettificato ha raggiunto i 91 milioni di sterline, in aumento del 9,5%, superando leggermente le attese e coprendo già il 49% delle stime annuali.

L’utile per azione rettificato si è attestato a 35,5 pence (+6,5% su base annua), mentre il flusso di cassa libero ha raggiunto 69 milioni di sterline, pari al 52% delle previsioni per l’anno. Il debito netto, invece, è salito a 147 milioni di sterline, superiore rispetto alla stima di RBC di 103 milioni, ma considerato comunque gestibile.

Gli analisti di RBC hanno sottolineato come, nonostante le difficoltà del settore e le incertezze economiche, Grafton dimostri resilienza e solidità operativa: “Il gruppo continua a performare bene rispetto al contesto generale”, hanno commentato.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Miglioramento delle vendite nel terzo trimestre

Dopo un rallentamento tra maggio e giugno, i mesi di luglio e agosto hanno segnato una ripresa con vendite comparabili in aumento del 2,3% su base annua, mantenendo un ritmo simile a quello della prima metà dell’anno. Tuttavia, le condizioni di mercato rimangono variabili: Irlanda e Paesi Bassi hanno evidenziato una crescita sostenuta, mentre Regno Unito e Finlandia continuano a mostrare debolezza.

  • Irlanda: +3,7% nel primo semestre, accelerazione al +5,3% a luglio-agosto.
  • Paesi Bassi: crescita stabile con +2,8% nei mesi estivi.
  • Regno Unito: andamento debole, con vendite comparabili appena positive (+0,2% nel semestre e +0,5% in estate).
  • Finlandia: mercato in difficoltà, con un calo del 4,2% nel semestre e del 9% a luglio-agosto.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Dividendi, buyback e prospettive future

Il gruppo ha annunciato un dividendo di 10,75 pence per azione, leggermente inferiore alle stime di RBC (10,8 pence), e ha esteso il programma di riacquisto di azioni per un valore di 25 milioni di sterline, segnale di fiducia nella propria solidità finanziaria.

Le previsioni per l’intero 2025 indicano ricavi attesi a 2,51 miliardi di sterline (+10% su base annua) e un EBIT rettificato stimato a 185,7 milioni di sterline. Per il 2026, il consenso di mercato punta a una crescita delle vendite del 4% e a un EBIT di circa 205 milioni di sterline.

RBC evidenzia un approccio cauto per i prossimi mesi, in particolare per le contrattazioni autunnali e l’avvio del nuovo anno fiscale. Tuttavia, la forza del bilancio e la pipeline di opportunità di M&A vengono considerate leve fondamentali per sostenere la crescita e la redditività nel medio termine.

Considerazioni finali

L’andamento di Grafton nel 2025 evidenzia una strategia di espansione equilibrata, con ricavi in crescita, solidità patrimoniale e forte generazione di cassa. Nonostante alcune criticità nei mercati del Regno Unito e della Finlandia, la società continua a rafforzare la propria posizione competitiva, spinta da dividendi costanti, riacquisti di azioni e prospettive positive per il futuro.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese
FP Markets
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
5/5
CONTO DEMO GRATUITO Recensioni
- 0.0 Spread in pip
- Piattaforme di trading avanzate
- Prezzi DMA su IRESS
* Avviso di rischio
Dukascopy
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
4/5
APRI DEMO LIVE Recensioni
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
- Leva fino a 1:30
- Protezione da Saldo Negativo
* Avviso di rischio
iFOREX
Deposito minimo 100 USD
Broker regolamentato
5/5
DEMO 5000$ Recensioni
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
✔️ Leva fino a 30: 1
✔️ Fai trading 7 giorni su 7
* Avviso di rischio
eToro
Deposito minimo 50$
Broker regolamentato
5/5
Prova Demo Gratuita Recensioni
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
- Licenza: CySEC - FCA - ASIC
- Copia i migliori trader del mondo
* Avviso di rischio
IQ Option
Deposito minimo 50€
Broker regolamentato
5/5
Conto di pratica Recensioni
- Regulated CySEC License 247/14
- Conto di pratica gratuito da 10.000€
- Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati
* Avviso di rischio
Fineco
Deposito minimo ZERO
Broker regolamentato
5/5
SCOPRI DI PIÙ Recensioni
- N.1 in Italia
- Regime Fiscale Amministrato
- Buono Amazon fino a 15.000€
* Avviso di rischio

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹

Telegram
🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe
  • Ricevi 5.000 $ per fare trading ora
  • Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7
Scopri di più su iFOREX.it

Novità da non perdere

Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
X100
Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori Azioni AI
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Azioni da Comprare
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
BTC 2025
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Prezzo Oro
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani
Azioni Alphabet
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese
FP Markets
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
5/5
CONTO DEMO GRATUITO Recensioni
- 0.0 Spread in pip
- Piattaforme di trading avanzate
- Prezzi DMA su IRESS
* Avviso di rischio
Dukascopy
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
4/5
APRI DEMO LIVE Recensioni
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
- Leva fino a 1:30
- Protezione da Saldo Negativo
* Avviso di rischio
iFOREX
Deposito minimo 100 USD
Broker regolamentato
5/5
DEMO 5000$ Recensioni
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
✔️ Leva fino a 30: 1
✔️ Fai trading 7 giorni su 7
* Avviso di rischio
eToro
Deposito minimo 50$
Broker regolamentato
5/5
Prova Demo Gratuita Recensioni
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
- Licenza: CySEC - FCA - ASIC
- Copia i migliori trader del mondo
* Avviso di rischio

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Azioni
FP Markets FP Markets
4.1/5 (1879)
- 0.0 Spread in pip
Conto demo gratuito
Dukascopy Dukascopy
4.5/5 (395)
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Apri demo live
iFOREX iFOREX
4.3/5 (323)
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Demo 5000$
eToro eToro
4.9/5 (1375)
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Prova demo gratuita

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.