Le azioni di Greggs Plc (LON:GRG) hanno registrato un balzo di oltre il 6% dopo la pubblicazione dei dati relativi al terzo trimestre 2025. La celebre catena britannica di panetterie ha infatti confermato una performance solida, mantenuto invariata la guidance per l’intero anno e annunciato nuovi progetti di espansione.

Nel periodo di 13 settimane concluso il 27 settembre, l’azienda ha comunicato un incremento delle vendite totali del 6,1% rispetto allo stesso periodo del 2024, con le vendite comparabili (LFL) dei punti vendita diretti in crescita dell’1,5%. Pur inferiore al +2,6% registrato nel primo semestre, il risultato rappresenta un miglioramento rispetto al mese di giugno, quando la crescita si era fermata attorno all’1%. Dall’inizio dell’anno le vendite complessive hanno segnato un +6,7%, mentre le LFL sono aumentate del 2,2%.

Secondo il management, la domanda è tornata a crescere in agosto e settembre dopo un luglio più debole, condizionato dalle elevate temperature estive. Anche gli analisti di Jefferies hanno sottolineato come l’andamento del trimestre sia in linea con le previsioni, ribadendo l’attesa di una ripresa più marcata nel quarto trimestre, favorita sia da condizioni climatiche più normali sia dal confronto con un periodo debole dell’anno precedente.

Alla chiusura del trimestre, Greggs contava 2.675 punti vendita, di cui 2.096 a gestione diretta e 579 in franchising. Da gennaio sono state aperte 130 nuove sedi e chiuse 73, con un saldo positivo di 57 aperture. Per il 2025, l’azienda stima circa 120 nuove aperture nette, un obiettivo leggermente ridotto rispetto alle 145 inizialmente previste, principalmente per ragioni legate ai tempi di disponibilità delle location.

Dal punto di vista operativo, la società ha confermato che le pressioni inflazionistiche sui costi si stanno attenuando, permettendo di mantenere invariata la guidance per l’intero esercizio. Gli analisti non ritengono che il taglio alle aperture rappresenti un segnale di debolezza, ribadendo una visione positiva di lungo termine con raccomandazione “buy”.

Greggs continua inoltre ad ampliare la propria offerta e la presenza sul mercato retail. A settembre ha lanciato cinque nuovi prodotti surgelati della linea “Bake at Home” in collaborazione con Tesco, già disponibile in 930 punti vendita Iceland, 820 negozi Tesco e online.

Sul fronte logistico e produttivo, l’azienda sta investendo in maniera decisa nella catena di approvvigionamento. Sono in corso test di automazione presso il polo di Derby dedicato ai surgelati, che entrerà a regime nel 2026, mentre il nuovo centro di distribuzione nazionale di Kettering sarà operativo entro il 2027.

Gli esperti ritengono che, dopo un’estate complicata, la capacità di Greggs di mantenere le previsioni per l’anno fiscale sia un segnale incoraggiante, rafforzando la fiducia degli investitori e sostenendo il rally in Borsa.

