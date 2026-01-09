Azioni GTT - BorsaInside.com

Il titolo GTT mette a segno un deciso rialzo in Borsa dopo la comunicazione di una nuova e significativa commessa nel settore del gas naturale liquefatto. Le azioni della società francese hanno guadagnato circa il 2,4%, sostenute dall’annuncio di un ordine ricevuto da Samsung Heavy Industries per la progettazione dei sistemi di contenimento di due nuove navi metaniere.

L’accordo riguarda unità LNGC di ultima generazione, ciascuna con una capacità di 174.000 metri cubi, equipaggiate con la tecnologia Mark III Flex, uno dei sistemi più avanzati sviluppati da GTT. Le consegne delle navi sono previste tra il 2028 e il 2029 e avranno come destinatario finale Purus, operatore attivo nel trasporto marittimo di gas.

La società ha precisato che l’ordine è stato formalmente acquisito nel quarto trimestre del 2023, contribuendo in modo rilevante ai risultati commerciali dell’anno.

Con questa commessa, il numero complessivo di unità ordinate a GTT nel 2023 sale a 32 navi, di cui 14 concentrate negli ultimi tre mesi dell’anno. Un dato particolarmente significativo, perché rappresenta quasi la metà dei volumi annuali e segnala una chiara accelerazione dell’attività commerciale nella fase finale dell’esercizio.

Secondo le analisi di settore, nel corso del 2023 sono stati approvati progetti GNL per circa 84 milioni di tonnellate annue (MTPA). Per sostenere questi volumi sarà necessario l’impiego di circa 170 navi metaniere, con consegne distribuite fino al 2031. Questo scenario rafforza le prospettive di domanda strutturalmente elevata per i sistemi di contenimento sviluppati da GTT, che rappresentano un componente chiave dell’intera filiera del GNL.

Il portafoglio ordini attuale garantisce alla società una visibilità sui ricavi fino alla seconda metà del 2028, un elemento che gli analisti considerano particolarmente rilevante nel contesto macroeconomico attuale. Proprio questa visibilità di lungo periodo contribuisce a definire GTT come un titolo dal profilo difensivo, capace di offrire stabilità anche in fasi di mercato più incerte.

Nonostante le previsioni indichino una possibile decelerazione nelle nuove Decisioni Finali di Investimento (FID) nel settore globale del GNL, il flusso di nuovi ordini evidenzia come il mercato delle navi metaniere resti solido e resiliente. La domanda di trasporto marittimo del gas continua infatti a essere sostenuta dalle esigenze energetiche globali e dalla riorganizzazione delle rotte di approvvigionamento.

GTT opera come fornitore tecnologico strategico, specializzato nella progettazione di sistemi di contenimento per il trasporto e lo stoccaggio del gas naturale liquefatto. Le sue soluzioni rappresentano un tassello essenziale per la sicurezza, l’efficienza e l’affidabilità della catena di approvvigionamento mondiale del GNL, confermando il ruolo centrale dell’azienda in uno dei segmenti più cruciali del mercato energetico globale.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L'articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

