UBS ha rivisto al rialzo il giudizio su Hannover Re, portandolo da neutral a buy, con un target price a 12 mesi fissato a 280 euro. La decisione degli analisti arriva dopo un periodo di sottoperformance del titolo, che da inizio anno è rimasto pressoché fermo, mentre i principali concorrenti del settore riassicurativo hanno registrato in media guadagni vicini al 10%.

Nelle prime ore di contrattazioni la notizia ha già avuto un impatto positivo: le azioni della compagnia tedesca hanno guadagnato oltre il 3%.

Valutazione storicamente bassa rispetto al settore

Secondo UBS, Hannover Re tratta attualmente con uno sconto del 6% rispetto al comparto assicurativo europeo, il livello più basso registrato negli ultimi cinque anni. Storicamente, invece, il titolo veniva scambiato con un premio medio del 7%. Anche il confronto diretto con Munich Re evidenzia un cambiamento: la valutazione è superiore solo del 5%, contro una media quinquennale del 19%.

Questa anomalia di mercato rende la compagnia particolarmente interessante agli occhi degli investitori, soprattutto considerando la solidità della sua posizione nel settore.

Resilienza nel ciclo di indebolimento della riassicurazione

UBS sottolinea che Hannover Re beneficia di un modello di business a bassa volatilità, grazie alla gestione prudente delle riserve e all’ampio ricorso alla retrocessione. La società cede infatti circa il 15% dei premi lordi ai partner di retrocessione, una quota significativamente più elevata rispetto ai principali concorrenti europei (mediamente tra il 4% e il 7%).

Questa strategia permette a Hannover Re di mitigare gli effetti negativi del calo dei prezzi di riassicurazione, garantendo maggiore stabilità agli utili nei prossimi anni. Inoltre, durante la fase di mercato “duro” l’azienda ha continuato a rafforzare le proprie riserve, assicurandosi maggiore flessibilità in vista di condizioni più sfavorevoli.

Previsioni di crescita e dividendi stabili

Gli analisti di UBS stimano un utile per azione in progressiva crescita:

21,24 euro nel 2025

21,60 euro nel 2026

22,03 euro nel 2027

La politica di distribuzione rimane intorno al 50% degli utili, con un dividend yield atteso del 4,5% nel 2026.

Perché UBS promuove Hannover Re

In un contesto di mercato caratterizzato da pressioni sui prezzi, il modello resiliente di Hannover Re appare meno esposto a rischi di revisioni al ribasso sugli utili rispetto ai grandi concorrenti. Per questo, secondo UBS, il titolo offre un profilo rischio-rendimento più interessante e giustifica la promozione a buy.

In sintesi, Hannover Re emerge come una delle realtà più solide e difensive del comparto riassicurativo europeo, con margini di rivalutazione significativi e prospettive di rendimento interessanti per gli investitori di lungo periodo.

