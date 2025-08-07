Harbour Energy - BorsaInside.com

Le azioni di Harbour Energy hanno registrato un’impennata del 13% giovedì 7 agosto 2025, sostenute dall’annuncio di un riacquisto azionario da 100 milioni di dollari e dal miglioramento delle stime di flusso di cassa per l’intero anno, nonostante risultati semestrali inferiori alle attese. Il mercato ha premiato l’ottimismo futuro della compagnia, dimostrando fiducia nella sua strategia di lungo termine.

Perdita netta oltre le attese, ma i fondamentali tengono

Nel primo semestre 2025, Harbour Energy ha registrato una perdita netta di 174 milioni di dollari, ben al di sotto delle aspettative degli analisti, che stimavano una perdita di circa 36 milioni secondo Jefferies. Il risultato negativo è stato attribuito principalmente a svalutazioni per 186 milioni di dollari. Nonostante questo, la produzione media giornaliera si è attestata su 488.000 barili equivalenti di petrolio al giorno (kboe/d), in linea con le previsioni del management.

Ricavi e flusso di cassa oltre le stime

I ricavi semestrali hanno raggiunto 5,27 miliardi di dollari, leggermente superiori alle attese, mentre l’EBITDAX è salito del 5% su base annua, arrivando a 3,88 miliardi di dollari. Particolarmente positivo il flusso di cassa libero, che ha toccato 1,36 miliardi di dollari, superando di gran lunga la stima di Jefferies (1,06 miliardi). Un dato che ha spinto il gruppo ad aggiornare le previsioni per l’intero anno a 1 miliardo di dollari, rispetto alla precedente stima di 900 milioni.

Questa revisione tiene conto di ipotesi conservative: 65 dollari al barile per il petrolio e 12 dollari per mille piedi cubi di gas naturale nel secondo semestre.

Debito in calo e target di produzione aggiornato

Il debito netto è sceso a 3,85 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 4,2 miliardi del trimestre precedente, al netto di 2,2 miliardi di obbligazioni ibride. Le previsioni produttive per il 2025 sono state leggermente riviste, con un intervallo ora compreso tra 460.000 e 475.000 kboe/d, e un punto medio rialzato a 467.500 kboe/d (precedente: 465.000).

Anche i costi operativi per barile sono stati rivisti al ribasso, passando da 14 a 13,5 dollari per boe, a conferma dell’efficienza crescente del gruppo.

Dividendi confermati e buyback in corso

Harbour ha deciso di mantenere stabile il dividendo annuale a 455 milioni di dollari, con un dividendo intermedio di 227,5 milioni di dollari che sarà distribuito il 24 settembre. L’aggiunta del programma di riacquisto da 100 milioni di dollari, se completato entro la fine dell’anno, porterà le distribuzioni totali agli azionisti nel 2025 a 555 milioni di dollari.

Espansione internazionale e nuovi progetti

Nel quadro delle attività internazionali, Harbour ha registrato importanti progressi su diversi fronti:

Norvegia : avviata la produzione nel progetto Maria Phase 2 , mentre i progetti Gjøa Nord e Ofelia proseguono verso decisioni di investimento attese nel 2026 . Il progetto Dvalin North dovrebbe entrare in funzione entro fine 2026 .

: avviata la produzione nel , mentre i progetti proseguono verso decisioni di investimento attese nel . Il dovrebbe entrare in funzione entro . Argentina : in fase avanzata lo sviluppo di un impianto LNG da 6 milioni di tonnellate l’anno , con prima produzione dalla nave Golar Hilli Episeyo prevista per fine 2027 , seguita dalla Golar MK II nel 2028 .

: in fase avanzata lo sviluppo di un impianto , con prima produzione dalla nave prevista per , seguita dalla nel . Messico : le risorse 2C nel progetto Kan sono state rivalutate al rialzo del 50% , raggiungendo circa 150 milioni di boe , con Harbour in possesso di una quota operativa del 70% .

: le nel progetto sono state rivalutate al rialzo del , raggiungendo circa , con Harbour in possesso di una quota operativa del . Vietnam: completata l’uscita dal mercato in data 9 luglio.

Prospettive confermate fino al 2027

Il gruppo ha infine confermato le sue linee guida per il triennio 2025-2027, puntando a:

Produzione media stabile a 450.000 kboe/d

stabile a Spese in conto capitale sotto i 2 miliardi di dollari annui a partire dal 2026

sotto i Leverage ratio sotto 1x

