Azioni HBX - BorsaInside.com

HBX Group chiude l’anno con un quadro meno brillante del previsto. La società spagnola, attiva nel settore tecnologico dei viaggi, ha pubblicato risultati del quarto trimestre inferiori alle attese, evidenziando un rallentamento delle performance operative in un contesto condizionato da pressioni macroeconomiche e maggiore competizione. Il mercato ha reagito con sfiducia: il titolo ha perso oltre il 6% alla Borsa di Madrid.

Nel dettaglio, i ricavi trimestrali si sono attestati a 219 milioni di euro, in calo dell’1% rispetto all’anno precedente e sotto le stime del mercato, che indicavano 229 milioni di euro. Il dato si posiziona inoltre nella parte bassa della fascia di guidance comunicata dalla società. Anche la crescita del TTV (valore totale delle transazioni) ha mostrato segni di rallentamento: +4% a cambi costanti, contro ritmi più sostenuti osservati nei trimestri precedenti. Ne risulta un take rate dell’8,3%, in discesa rispetto all’8,7% registrato lo scorso anno.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Su base annua, il gruppo ha archiviato un aumento del TTV dell’8% e una crescita dei ricavi del 5%, mentre l’EBITDA rettificato ha raggiunto 431 milioni di euro, in linea con le attese del mercato. A spiccare è soprattutto il forte flusso di cassa operativo, pari a 437 milioni di euro, con un tasso di conversione del 101%. Il debito netto rettificato si è invece stabilizzato a 639 milioni di euro.

Dal punto di vista geografico emerge un andamento disomogeneo. In Spagna, i ricavi del quarto trimestre sono cresciuti del 3%, mentre nel resto d’Europa si è registrata una contrazione del 7%. Positivi gli Stati Uniti, che hanno recuperato vigore con un +10% dopo un terzo trimestre debole. Più complessa la situazione nella regione MEAPAC, dove i ricavi sono scesi dell’8%.

Il management ha inoltre sottolineato la persistente debolezza del comparto Mobility & Experiences, penalizzato da un calo dei valori medi delle transazioni e da tassi di attaccamento meno favorevoli, con una crescita annua limitata e a bassa cifra singola.

🚀 Vuoi investire su azioni in modo facile e sicuro?

Con eToro puoi operare su azioni in modo semplice e con strumenti avanzati.

👉 Vai su eToro e scopri le più interessanti opportunità di investimento.

⚡ Preferisci fare trading operativo su CFD?

Su IQ Option puoi tradare CFD su azioni, indici, forex e materie prime con un’interfaccia moderna e reattiva.

👉 Inizia con IQ Option e metti alla prova la tua strategia.

💡 Il trading comporta rischi e il capitale è soggetto a perdita. Investi in modo responsabile.

Per quanto riguarda le prospettive sul 2026, HBX prevede una traiettoria più cauta rispetto alle aspettative del mercato. Le nuove stime indicano una crescita del TTV tra il 12% e il 18%, un aumento dei ricavi tra il 2% e il 7% e un EBITDA compreso tra 440 e 461 milioni di euro, pari a un incremento del 2-7%. Numeri che, secondo gli analisti UBS, implicano un take rate più contenuto e risultano inferiori alle attese del consenso, fissate al 7% sia per i ricavi sia per l’EBITDA.

Gli analisti ricordano che, al momento dell’IPO, la società aveva condiviso un obiettivo a medio termine basato su una crescita dei volumi a doppia cifra e ricavi in espansione a cifra singola alta. Un target che il management ha ribadito anche con gli ultimi risultati, pur lasciando emergere una fase di normalizzazione rispetto alle aspettative più ottimistiche del mercato.

UBS segnala che la performance operativa si sta comunque stabilizzando: l’inizio dell’anno mostra segnali incoraggianti, con HBX sulla buona strada per una crescita del TTV a doppia cifra e ricavi a media cifra singola nel primo trimestre. Tuttavia, gli stessi analisti ritengono probabile che il titolo possa sottoperformare nel breve termine, proprio alla luce delle nuove indicazioni prudenziali fornite dall’azienda.

Migliori Piattaforme di Trading Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato CONTO DEMO GRATUITO Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com