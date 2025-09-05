Hexagon - BorsaInside.com

Le azioni Hexagon AB (ST:HEXAb) hanno registrato un balzo di oltre il 6% nella seduta di venerdì, spinte dall’annuncio di un’intesa strategica con Cadence Design Systems (NASDAQ:CDNS). L’operazione, dal valore complessivo di 2,7 miliardi di euro, prevede la cessione della divisione Design and Engineering di Hexagon, che comprende anche la prestigiosa MSC Software, storica realtà nel settore delle simulazioni ingegneristiche avanzate.

I dettagli dell’acquisizione

La transazione, che si concluderà entro il primo trimestre del 2026, sarà strutturata per il 70% in contanti e per il 30% in azioni Cadence. Con questa mossa, Cadence acquisisce soluzioni di altissimo livello come MSC Nastran e Adams, software di riferimento per la dinamica strutturale e la modellazione multibody, considerati veri e propri standard globali nel settore.

Questi strumenti vengono utilizzati in ambiti altamente competitivi come aerospazio, automotive, robotica e, sempre di più, nell’innovativo campo dell’IA fisica, dove la simulazione realistica delle interazioni tra oggetti e sistemi è diventata cruciale. Nel 2024, la divisione ha generato circa 280 milioni di dollari di ricavi, con margini operativi superiori al 30%, confermandosi un asset strategico di grande valore.

Una strategia di espansione aggressiva per Cadence

L’acquisizione della divisione di Hexagon si inserisce nel piano di crescita di Cadence Design Systems, che già nel 2024 aveva acquisito Beta CAE per 1,2 miliardi di dollari. Questa nuova mossa rafforza ulteriormente la sua presenza nel mercato globale delle simulazioni e analisi ingegneristiche, un comparto che nel 2023 valeva oltre 10 miliardi di dollari e che, secondo le stime, crescerà a un tasso annuo di circa il 10% almeno fino al 2028.

Grazie a questo accordo, Cadence punta a consolidare la propria posizione contro rivali di peso come Synopsys, che di recente ha completato l’acquisizione di Ansys, creando un competitor diretto nella corsa alla leadership nel settore della progettazione elettronica e meccanica integrata.

La valutazione degli analisti

Gli esperti di Mizuho Securities hanno definito l’operazione “strategica e complementare” rispetto al portafoglio attuale di Cadence, sottolineando che la fusione consente all’azienda di offrire una piattaforma unificata end-to-end per la simulazione multifisica. Mizuho ha inoltre confermato il rating “outperform” sul titolo, fissando un target price di 400 dollari e evidenziando la combinazione unica di margini operativi superiori al 42% e crescita dei ricavi a doppia cifra.

Gli analisti hanno tracciato tre scenari possibili:

Scenario base: obiettivo 400 dollari con un multiplo EV/FCF 2026 di circa 60x .

obiettivo con un multiplo EV/FCF 2026 di circa . Scenario rialzista: crescita ricavi al 14% e target a 450 dollari con un multiplo di 67x .

crescita ricavi al e target a con un multiplo di . Scenario ribassista: crescita sotto il 10%, con un target ridotto a 275 dollari e multiplo di 38x.

Il contesto del mercato e i possibili rischi

MSC Software ha già cambiato più volte proprietà negli ultimi vent’anni: acquistata da Symphony Technology Group nel 2009 per 360 milioni di dollari, era poi passata a Hexagon nel 2017 per 834 milioni. L’attuale cessione riflette un trend più ampio di consolidamento del settore, con le aziende che cercano di integrare in modo sempre più stretto software di progettazione elettronica, meccanica e simulazione avanzata.

Nonostante le prospettive positive, Mizuho segnala anche alcuni rischi:

Elevati costi di ricerca e sviluppo per mantenere la leadership tecnologica.

per mantenere la leadership tecnologica. Ciclicità del mercato dei semiconduttori e possibili rallentamenti nella domanda.

e possibili rallentamenti nella domanda. Ristrutturazione di Intel e le sue implicazioni per la filiera.

e le sue implicazioni per la filiera. Pressioni macroeconomiche globali che potrebbero incidere sui margini.

Tuttavia, le prospettive restano solide grazie ai driver secolari dell’automazione della progettazione elettronica (EDA), settore che continuerà a beneficiare della diffusione dell’intelligenza artificiale generativa e della crescente complessità dei sistemi tecnologici.

In sintesi, l’acquisizione della divisione di Hexagon rappresenta per Cadence Design Systems un passo decisivo verso la leadership nel mercato globale della simulazione multifisica e dell’analisi ingegneristica. Le prospettive di crescita rimangono elevate, con gli analisti che vedono margini operativi tra i più alti del settore e un trend di espansione destinato a proseguire nei prossimi anni.

