Hims & Hers
Le azioni di Hims & Hers Health hanno registrato un calo nelle contrattazioni pre-market di lunedì, in seguito alle critiche mosse dal Commissario della Food and Drug Administration (FDA), Martin Makary. Secondo l’autorità americana, lo spot televisivo mandato in onda durante il Super Bowl avrebbe violato le norme federali sulla pubblicità dei farmaci, promuovendo trattamenti per la perdita di peso senza fornire informazioni adeguate sui possibili rischi per la salute.

Alle 06:55 ET (10:55 GMT) il titolo era in ribasso del 2,8%, segnale che gli investitori stanno reagendo con cautela alle contestazioni ufficiali.

Le contestazioni della FDA e il richiamo alla legge

Makary, intervenuto sulle pagine della rivista medica JAMA, ha ricordato che la legge statunitense impone un “giusto equilibrio” tra la comunicazione dei benefici e la descrizione degli effetti collaterali nelle campagne pubblicitarie dedicate a farmaci soggetti a prescrizione.
Lo stesso funzionario ha inoltre sottolineato come l’attività di vigilanza della FDA si sia ridotta drasticamente negli ultimi decenni: negli anni ’90 venivano emesse centinaia di lettere di avvertimento ogni anno, mentre nel 2023 è stata inviata una sola diffida e nel 2024 nessuna.

La replica di Hims & Hers

Un portavoce dell’azienda di telemedicina ha respinto con decisione le accuse, chiarendo che lo spot non promuoveva un trattamento specifico. L’obiettivo, secondo la società, era quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla crisi sanitaria legata all’obesità, evidenziando la carenza di accesso a cure realmente efficaci e sostenibili.

Verso un giro di vite sulla pubblicità dei farmaci

Le parole di Makary arrivano in un contesto politico già teso. L’amministrazione Biden ha segnalato l’intenzione di inasprire i controlli sulla comunicazione diretta ai consumatori, con nuove regole sul marketing farmaceutico. In linea con questa strategia, la FDA ha annunciato l’invio di circa 100 diffide e migliaia di lettere di avvertimento alle aziende del settore, richiamandole al rispetto delle normative vigenti.

Il nodo Wegovy e le alternative composte

Il tema si intreccia con la carenza di Wegovy, il noto farmaco anti-obesità sviluppato da Novo Nordisk. Proprio questa situazione ha aperto la strada all’utilizzo di versioni composte prodotte da farmacie autorizzate e piattaforme di telemedicina come Hims & Hers e WeightWatchers, che offrono trattamenti a costi inferiori rispetto al farmaco di marca.

Lo spot contestato, trasmesso durante l’evento televisivo più seguito negli Stati Uniti, mirava a promuovere queste alternative, presentandole come soluzioni accessibili a chi non riesce ad acquistare il prodotto originale o non ha la possibilità di reperirlo a causa delle limitazioni di fornitura.

Attenzione:

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all'89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L'articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l'aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Attenzione:

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Attenzione:

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.