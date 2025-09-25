H&M - BorsaInside.com

Le azioni H&M hanno registrato un deciso rialzo in Borsa, chiudendo con un +9% nella seduta di giovedì, spinte da risultati trimestrali nettamente superiori alle previsioni degli analisti. Nonostante un approccio prudente sulle prospettive a breve termine, il colosso svedese della moda ha convinto i mercati con margini più solidi e una gestione efficiente dei costi.

Risultati trimestrali sopra le attese

Nel periodo giugno-agosto 2025, H&M ha registrato un utile operativo (EBIT) di 4,91 miliardi di corone svedesi (pari a circa 523 milioni di dollari), in crescita rispetto ai 3,51 miliardi dello stesso trimestre del 2024 e ben al di sopra delle stime di consenso fissate a 3,68 miliardi. Il margine operativo si è così attestato all’8,6%, un risultato che segna un’inversione di tendenza dopo la flessione registrata nel primo semestre dell’anno.

Secondo l’analista di Jefferies James Grzinic, la performance è stata trainata soprattutto da un’espansione significativa del margine lordo, che ha sorpreso positivamente il mercato.

Vendite stabili, ma pesa l’effetto valuta

Le vendite in valuta locale hanno mostrato un incremento del 2%. Tuttavia, la conversione in corone svedesi ha determinato un calo del fatturato netto, sceso a 57,02 miliardi di corone dai 59,01 miliardi del 2024, complice l’effetto sfavorevole del rafforzamento della valuta svedese, che ha inciso per circa cinque punti percentuali.

Nel comunicato ufficiale, H&M ha sottolineato che le collezioni autunnali sono state accolte con favore dai consumatori, pur evidenziando che a settembre le vendite in valuta locale si sono mantenute sostanzialmente stabili.

Le sfide per il quarto trimestre

Guardando ai prossimi mesi, l’azienda ha avvertito che i dazi statunitensi avranno un impatto negativo sui margini nel quarto trimestre, che si chiuderà a fine novembre. Nonostante ciò, il mercato vede spazi per una revisione al rialzo delle stime: Grzinic ha infatti osservato che i dati di settembre, in linea con l’anno precedente, potrebbero comunque sostenere una crescita del +1,8% sul sell-side, grazie a un confronto meno sfidante rispetto al 2024.

Il dibattito ora si concentra sul vantaggio temporaneo derivante dal costo delle merci vendute (COGS) e su quanto questo beneficio potrà essere compensato dagli effetti dei dazi e dal reinvestimento previsto entro il 2026.

Liquidità in rafforzamento

Altro segnale positivo arriva dal flusso di cassa operativo, che nel trimestre ha raggiunto i 9,98 miliardi di corone, confermando la capacità del gruppo di generare liquidità e rafforzare la propria posizione finanziaria.

Il balzo delle azioni H&M riflette la fiducia degli investitori nella capacità del gruppo di affrontare le sfide del settore moda, nonostante l’incertezza legata ai margini e alle tensioni commerciali. La forte crescita degli utili e l’espansione del margine lordo rappresentano segnali incoraggianti per il mercato, anche se la sostenibilità di questi risultati dipenderà dall’evoluzione della domanda e dalle dinamiche valutarie nei prossimi trimestri.

