H&M chiude l’ultimo trimestre con risultati migliori delle attese, ma il mercato guarda avanti e reagisce negativamente alle prospettive di breve periodo. Nonostante conti solidi, nuove collezioni apprezzate e una gestione attenta dei costi, il titolo ha registrato un calo dopo l’avvertimento su un inizio più debole del nuovo trimestre.

In mattinata, alla Borsa di Stoccolma, le azioni H&M hanno ceduto quasi il 3%, segnale che gli investitori hanno dato più peso alle indicazioni sul futuro che ai numeri appena pubblicati.

Utili in forte crescita e oltre le previsioni

Nel quarto trimestre fiscale, il gruppo svedese dell’abbigliamento ha messo a segno un deciso miglioramento della redditività. L’utile operativo ha raggiunto quota 6,36 miliardi di corone, in netto aumento rispetto ai 4,62 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente e ben sopra le aspettative degli analisti, che stimavano in media 5,53 miliardi.

Anche il margine operativo ha mostrato un progresso significativo, salendo al 10,7% dal 7,4% di un anno fa e superando le previsioni di mercato. Un risultato che conferma l’efficacia della strategia del gruppo, basata su una migliore gestione delle collezioni, maggiore efficienza dell’inventario e un rigoroso controllo dei costi.

Vendite in crescita nonostante meno negozi

Sul fronte dei ricavi, H&M ha registrato un aumento delle vendite del 2% nel periodo compreso tra settembre e novembre, calcolato a valute costanti. Un dato superiore al consenso degli analisti, che si attestava attorno all’1,3%, e ottenuto nonostante una rete di negozi ridotta di circa il 4% rispetto all’anno precedente.

Secondo l’amministratore delegato Daniel Erver, questi risultati dimostrano che il gruppo sta compiendo progressi concreti verso i propri obiettivi di lungo periodo, anche in un contesto macroeconomico complesso e competitivo.

Le prospettive frenano l’entusiasmo

A raffreddare l’umore degli investitori sono però le indicazioni sull’inizio del nuovo esercizio. H&M ha infatti comunicato che, nei mesi di dicembre e gennaio, che aprono il primo trimestre, i ricavi dovrebbero calare del 2% a valute costanti.

L’azienda ha spiegato che la domanda particolarmente forte registrata durante il Black Friday di fine novembre ha anticipato parte degli acquisti, penalizzando le vendite di dicembre e riducendo lo slancio iniziale del trimestre.

Secondo alcuni analisti, il quarto trimestre aveva soprattutto il compito di confermare una visione più ottimista sul recupero dei margini. Tuttavia, i segnali contrastanti emersi nei primi mesi del nuovo anno mettono ora sotto osservazione le stime di crescita per l’intero esercizio, che potrebbero rivelarsi troppo ambiziose.

Dividendo in aumento per il 2025

Nonostante le incertezze a breve termine, H&M guarda con fiducia alla remunerazione degli azionisti. Il gruppo ha proposto un dividendo di 7,10 corone per azione per il 2025, in aumento rispetto alle 6,80 corone distribuite per il 2024, a conferma di una solida posizione finanziaria.

H&M mostra quindi fondamentali in miglioramento e una redditività in crescita, ma il rallentamento previsto all’inizio del nuovo trimestre rappresenta un banco di prova importante per le aspettative del mercato nei prossimi mesi.

