Le azioni Holmen hanno perso quasi il 3% alla Borsa di Stoccolma nella seduta di giovedì, penalizzate da un secondo trimestre 2025 più debole del previsto. Il gruppo cartario svedese ha registrato un EBIT di 807 milioni di corone svedesi (SEK), in netto calo rispetto ai 987 milioni del trimestre precedente e inferiore dell’11% rispetto alle stime di consenso elaborate da Infront, che indicavano 905 milioni di SEK.

Il risultato è stato appesantito soprattutto dalle divisioni energia rinnovabile e prodotti in legno, mentre il comparto cartone e carta ha tenuto le posizioni nonostante le interruzioni dovute a lavori di manutenzione programmata. Il margine operativo si è ridotto al 14%, contro il 17% registrato nello stesso periodo del 2024.

Sul fronte dei ricavi, Holmen ha riportato un calo del 5,4% a 5,573 miliardi di SEK rispetto ai 5,894 miliardi dell’anno precedente. L’amministratore delegato Henrik Sjolund ha evidenziato come il trimestre sia stato influenzato dall’incertezza legata ai dazi e da una domanda interna fiacca, complice la debolezza del settore edilizio. In particolare, il mercato dei prodotti in legno sta subendo la doppia pressione di una domanda ridotta e della scarsità di materie prime a livello globale.

L’utile per azione (EPS) è sceso a 3,8 SEK, dai 4,7 SEK di un anno fa, mentre l’utile netto dopo le imposte si è ridotto a 602 milioni di SEK, contro i 744 milioni registrati nel secondo trimestre 2024.

Secondo gli analisti di Jefferies, la reazione negativa del titolo era in parte attesa, ma i dati inferiori alle previsioni potrebbero spingere il mercato a rivedere al ribasso del 5-10% le stime di consenso per l’EBIT 2025, attualmente fissato a 3,8 miliardi di SEK.

