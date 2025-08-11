Un grafico finanziario con la scritta Hypoport SE
Le azioni di Hypoport SE hanno aperto la settimana in calo di oltre il 4% sulla Borsa di Francoforte, nonostante i risultati semestrali abbiano mostrato una solida crescita complessiva. Il mercato ha reagito con cautela ai dati, penalizzando soprattutto le performance più deboli registrate nelle piattaforme di finanziamento e assicurazione, che hanno in parte neutralizzato i progressi del comparto immobiliare.

Primo semestre 2025: crescita a doppia cifra nei ricavi e nell’utile operativo
Nel periodo gennaio-giugno, i ricavi di Hypoport hanno raggiunto 305 milioni di euro, in aumento del 13% rispetto allo stesso intervallo del 2024. L’utile lordo è salito del 14% a 130 milioni di euro, mentre l’EBIT ha registrato un’impennata del 94% a quota 16 milioni di euro. Il traino principale è arrivato dal segmento Real Estate & Mortgage Platforms, che ha visto l’utile lordo crescere del 19% a 81 milioni e l’EBIT salire del 52% a 23 milioni.

Segmenti in chiaroscuro: bene l’immobiliare, più deboli finanziamenti e assicurazioni
Il comparto Financing Platforms ha chiuso il semestre con un incremento del 9% dell’utile lordo (33 milioni di euro), ma con un EBIT in calo del 14% a 1,8 milioni, penalizzato dai continui investimenti nelle piattaforme di prestiti sia per il settore residenziale sia per i consumatori. Ancora più contenuta la crescita del segmento Insurance Platforms, che ha registrato un utile lordo in aumento del 3% a 16 milioni di euro e un EBIT leggermente in flessione a 0,3 milioni.

Secondo trimestre in miglioramento, utile netto quasi raddoppiato
Nel solo secondo trimestre, i ricavi sono cresciuti del 6% a 145,8 milioni di euro, mentre l’utile lordo ha fatto segnare un +13% a 64,4 milioni. L’EBIT trimestrale è più che raddoppiato, raggiungendo 7,4 milioni di euro. Nel complesso del semestre, l’utile netto si è attestato a 10,9 milioni di euro, in aumento del 93%, con un utile per azione in crescita dell’86% a 1,54 euro.

La solida performance nel business immobiliare non è dunque bastata a compensare i timori degli investitori per i segmenti meno dinamici, fattore che ha pesato sull’andamento del titolo in borsa.

