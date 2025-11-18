ICG - BorsaInside.com

Le azioni di Intermediate Capital Group (ICG) hanno vissuto una seduta brillante a Londra, mettendo a segno un rialzo superiore all’8%. Il mercato ha premiato la combinazione tra risultati semestrali migliori delle attese e l’annuncio di una strategica partnership globale con Amundi, leader europeo nella gestione patrimoniale. Un connubio che apre nuove prospettive commerciali e consolida la posizione di ICG nel panorama degli asset manager internazionali.

Nel primo semestre dell’anno fiscale 2026, ICG ha registrato un utile ante imposte di 325 milioni di sterline, un risultato nettamente superiore alle stime di consenso fissate a 263 milioni. Performance particolarmente brillante per la Fund Management Company, che ha messo a segno un margine operativo del 67,1%, ben oltre le attese (60,7%). La raccolta complessiva si è attestata a 9 miliardi di dollari, superando le previsioni di 5,4 miliardi, trainata dai fondi Europe IX e Infrastructure II, pur restando leggermente sotto i numeri record del periodo precedente, pari a 10 miliardi.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Nel dettaglio, 4 miliardi sono arrivati dal capitale strutturato e dalle strategie secondarie, 3,3 miliardi dagli asset reali e 1,7 miliardi dal segmento debito. Europe IX ha già ottenuto impegni pari a 2,8 miliardi di dollari, di cui 1,3 miliardi nel secondo trimestre. Infrastructure II ha chiuso la raccolta a 3,1 miliardi di euro, mentre è previsto il lancio di LP secondaries II entro la fine dell’anno fiscale.

Gli asset in gestione fee-generating sono saliti a 83,8 miliardi di dollari, superando le stime di mercato (81,7 miliardi) e segnando un netto balzo rispetto ai 73 miliardi dell’anno precedente. Il totale degli asset in gestione ha invece raggiunto i 124 miliardi di dollari. Le commissioni di gestione si sono attestate a 334 milioni di sterline, in crescita del 16% su base annua e superiori alle attese di 313 milioni. Il margine sulle commissioni è risultato pari a 98 punti base, con 38 milioni di sterline attribuiti alle performance fee di recupero.

Le commissioni di performance hanno avuto un incremento significativo, salendo a 98 milioni di sterline, più del triplo rispetto ai 32 milioni registrati nello stesso periodo dell’anno precedente, e oltre le stime di 84 milioni. Questo risultato è stato favorito dall’approccio rivisto al riconoscimento delle commissioni annunciate a ottobre, che ha coinvolto i fondi Mid-Market I, Europe VIII e Strategic Equity IV.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Le spese operative della Fund Management Company sono state contenute a 159 milioni di sterline, inferiori alle previsioni di 169 milioni e sostanzialmente in linea con il dato dell’anno precedente. I ricavi complessivi della divisione si sono attestati a 484 milioni di sterline, contro una stima di 433 milioni.

Il segmento Investment Company ha prodotto un rendimento netto degli investimenti pari a 72 milioni di sterline, in crescita rispetto ai 48 milioni dell’anno precedente, ma inferiore alle attese di 115 milioni. Il portafoglio del bilancio è stato valutato 2,8 miliardi di sterline, leggermente sotto i 3 miliardi dell’esercizio precedente. In termini di rendimento, il capitale strutturato ha registrato un +9%, gli asset reali un +5%, mentre il debito ha segnato un calo del 9% e gli investimenti seed un -3%. L’utile ante imposte del segmento è stato pari a 27 milioni di sterline, contro i 39 milioni stimati.

🚀 Vuoi investire su azioni in modo facile e sicuro?

Con eToro puoi operare su azioni in modo semplice e con strumenti avanzati.

👉 Vai su eToro e scopri le più interessanti opportunità di investimento.

⚡ Preferisci fare trading operativo su CFD?

Su IQ Option puoi tradare CFD su azioni, indici, forex e materie prime con un’interfaccia moderna e reattiva.

👉 Inizia con IQ Option e metti alla prova la tua strategia.

💡 Il trading comporta rischi e il capitale è soggetto a perdita. Investi in modo responsabile.

L’utile ante imposte consolidato del gruppo ha raggiunto 352 milioni di sterline, in forte crescita rispetto ai 198 milioni dell’anno precedente e nettamente sopra le previsioni di consenso di 299 milioni. L’utile per azione diluito si è attestato a 103 pence, battendo le attese (84 pence) e migliorando sensibilmente dai 58 pence dell’anno precedente. Dividendo confermato a 28 pence, in crescita rispetto ai 26 pence del periodo precedente. Il valore patrimoniale netto per azione ha raggiunto 900 pence, leggermente superiore alle stime di mercato (890 pence) e in forte crescita rispetto agli 788 pence dell’anno precedente.

Sul fronte strategico, ICG ha annunciato una partnership cruciale con Amundi: quest’ultima diventerà distributore globale esclusivo dei prodotti evergreen e di alcune strategie selezionate nel canale wealth. Amundi acquisirà una partecipazione economica del 9,9% attraverso un accordo strutturato, mentre ICG ha già comunicato l’intenzione di riacquistare la quota entro la prima metà del 2027 per attenuare l’effetto diluitivo.

Potrebbe interessarti anche: 📈Social Trading: cos’è e come funziona il copy trading

La società ha confermato le previsioni a medio termine, puntando a raccogliere almeno 55 miliardi di dollari tra il 2025 e il 2028. Le guidance vengono ribadite anche per quanto riguarda i margini della Fund Management Company (oltre il 54%), le commissioni di performance (tra il 10% e il 20% dei ricavi da commissioni) e rendimenti del portafoglio in doppia cifra bassa.

Il mercato ha interpretato questi numeri come un chiaro segnale di solidità e crescita, premiando il titolo. La partnership con Amundi viene vista come un acceleratore strategico per espandere la presenza globale di ICG, specialmente nei segmenti wealth e prodotti evergreen, sempre più richiesti dagli investitori in cerca di soluzioni alternative e di rendimento stabile nel lungo periodo.

Migliori Piattaforme di Trading Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato CONTO DEMO GRATUITO Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com