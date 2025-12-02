Deutsche Bank ha ufficialmente iniziato la copertura su IG Group, il noto gruppo londinese specializzato in piattaforme di trading, con una valutazione buy e un target price fissato a 1.300 pence. Secondo la banca tedesca, il mercato non sta riconoscendo adeguatamente il valore reale del business, soprattutto considerando le prospettive di crescita che il gruppo presenta nel medio periodo.

L’analisi è stata curata da David McCann, che definisce le azioni “a sconto rispetto alle reali potenzialità”, grazie alla solidità del business storico di IG Group e alla presenza di nuove aree di sviluppo che offrono ulteriore margine di crescita.

Una crescita costante fino al 2029

Le proiezioni elaborate da Deutsche Bank indicano un percorso di espansione regolare per tutto il periodo compreso tra il 2026 e il 2029. Le stime prevedono:

Ricavi in aumento del 5% annuo , un ritmo leggermente più conservativo rispetto all’obiettivo dichiarato da IG Group, che punta a una crescita media tra la fascia medio e alta della singola cifra percentuale.

, un ritmo leggermente più conservativo rispetto all’obiettivo dichiarato da IG Group, che punta a una crescita media tra la fascia medio e alta della singola cifra percentuale. EBIT in crescita del 6% ogni anno , con margini sostanzialmente stabili.

, con margini sostanzialmente stabili. EPS in aumento dell’11% annuo , supportato in maniera significativa dai riacquisti di azioni proprie.

, supportato in maniera significativa dai riacquisti di azioni proprie. Dividendi in progressione del 2% all’anno, garantiti dalla robustezza patrimoniale del gruppo.

Alla luce di questi numeri, il titolo tratta a un P/E di 10 volte sugli utili attesi del 2026, che scende a 9 volte se si esclude il capitale in eccesso. Il dividend yield stimato si aggira intorno al 4,2%, un dato considerato molto competitivo nel settore finanziario europeo.

Una valutazione che non esprime tutto il potenziale

McCann sottolinea che l’attuale prezzo delle azioni non incorpora pienamente la capacità di IG Group di generare utili e di sfruttare la sua ampia flessibilità di bilancio, essenziale per finanziare dividendi, buyback e acquisizioni strategiche.

Nella loro analisi, gli esperti di Deutsche Bank individuano cinque pilastri che compongono il cuore del modello di business del gruppo:

Derivati OTC Derivati negoziati su mercati regolamentati (ETD) Trading azionario Segmento crypto e attività collegate Capitale e struttura finanziaria

Le prime due attività – OTC ed ETD – insieme alla liquidità in eccesso, rappresentano la quota principale del valore oggi riconosciuto dal mercato. Secondo McCann, questi comparti forniscono una base stabile per politiche di remunerazione degli azionisti e operazioni straordinarie volte a espandere il business.

Dove si nasconde il vero potenziale di rialzo

Il broker vede però margini di crescita soprattutto nelle attività considerate “nuove” o meno valorizzate dal mercato, in particolare:

Trading azionario su scala globale

Servizi e prodotti crypto

Attività adiacenti con alto potenziale di sviluppo

In questo quadro assumono rilievo anche le partecipazioni strategiche del gruppo, spesso ignorate o sottostimate dagli investitori. IG Group detiene infatti quote in:

Payward , la società madre dell’exchange crypto Kraken , uno dei più influenti a livello mondiale

, la società madre dell’exchange crypto , uno dei più influenti a livello mondiale Zero Hash, piattaforma infrastrutturale per servizi crypto e digital asset, scelta da numerosi operatori fintech

Questi asset, combinati con la forza del marchio IG nelle attività di trading già consolidate, costituiscono una riserva di valore futura, una sorta di “opzionalità al rialzo” che potrebbe materializzarsi con il crescere dell’adozione dei servizi legati agli asset digitali.

Nonostante ciò, la valutazione attuale del mercato sembra non attribuire grande peso a queste leve di crescita, rafforzando la convinzione di Deutsche Bank che il titolo sia supportato solidamente dalle attività core e da un bilancio capace di sostenere politiche di ritorno sul capitale molto generose.

