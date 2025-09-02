Azioni InPost - BorsaInside.com

Le azioni InPost hanno perso circa il 6% nella seduta di martedì, dopo la pubblicazione dei risultati del secondo trimestre 2025. Il gruppo polacco della logistica ha registrato numeri sostanzialmente in linea con le attese degli analisti, ma la crescita dell’EBITDA ha mostrato un evidente rallentamento, nonostante i volumi record di pacchi e una solida espansione del business in Europa.

Crescita contenuta dell’EBITDA, ma volumi in forte aumento

Nel trimestre, l’EBITDA rettificato di InPost è salito del 13% a 999,5 milioni di PLN, un risultato perfettamente allineato al consenso di mercato (999 milioni). Tuttavia, il margine EBITDA si è contratto di 550 punti base, scendendo al 28,3%, leggermente sotto le attese del 28,7%.

Sul fronte dei volumi, la crescita rimane robusta: sono stati movimentati 324 milioni di pacchi, in aumento del 23% rispetto allo stesso periodo del 2024, un dato sostenuto anche dall’integrazione delle recenti acquisizioni nel Regno Unito, Menzies e Yodel. I ricavi complessivi sono aumentati del 35%, confermando la solidità della domanda nel settore delle consegne last-mile.

Andamento dei mercati chiave

Polonia – Il mercato domestico continua a rappresentare il cuore dell’attività di InPost. L’EBITDA locale è cresciuto del 12% a 834,4 milioni di PLN, mentre i volumi dei pacchi sono aumentati del 6%. Ottima performance per le consegne fuori dai marketplace, che segnano un +17% e spingono il margine EBITDA domestico al 49,3%, record assoluto per l’azienda.

Regno Unito – La crescita è stata trainata dall’acquisizione di Yodel: l’EBITDA è salito del 44% a 48,4 milioni di PLN, con volumi in aumento del 177%. Tuttavia, l’impatto di Yodel, ancora in perdita, ha ridotto il margine EBITDA del Regno Unito al 5,1%, in calo di 920 punti base. Escludendo Yodel, il margine operativo supera il 20%, segnale di una buona redditività del core business.

Eurozona – I volumi sono aumentati del 10%, con una forte crescita del 27% nelle spedizioni B2C. Il margine EBITDA però scende leggermente al 16,4% (-40 punti base), a causa di maggiori investimenti per sostenere l’espansione della rete logistica.

Espansione della rete e investimenti

Il gruppo ha proseguito nell’ampliamento della propria rete di locker automatizzati, cresciuta del 31% a 53.287 unità. Si tratta di un passaggio storico: per la prima volta, le macchine installate fuori dalla Polonia superano quelle presenti nel mercato domestico, grazie a un incremento del 59% nell’Eurozona e del 48% nel Regno Unito.

Gli investimenti in conto capitale sono aumentati del 38% a 471 milioni di PLN, con un utilizzo di cassa libera pari a 9,2 milioni. Il rapporto di leva finanziaria netta sale a 2,1x l’EBITDA, rispetto a 2x dell’anno precedente, rimanendo comunque sotto controllo.

Guidance confermata e prospettive

Per il terzo trimestre 2025, InPost prevede una crescita dei volumi nella parte alta della forchetta del 20%, con un aumento più contenuto ma solido in Polonia, dove l’e-commerce sta mostrando segnali di ripresa.

La società ha confermato la guidance per l’intero anno, che prevede:

Crescita dei volumi di pacchi tra +25% e +30%

tra Ricavi in aumento tra +35% e +40%

in aumento tra EBITDA rettificato previsto in crescita tra +20% e +25%.

Valutazione e andamento in Borsa

Nonostante la solidità dei fondamentali e l’espansione in Europa, il titolo InPost continua a soffrire in Borsa: da inizio anno ha perso circa il 26% e oggi tratta a 7,5 volte il rapporto EV/EBITDA previsto per il 2025, con uno sconto del 45% rispetto alla propria valutazione storica.

La società rimane quindi ben posizionata nel mercato europeo delle consegne rapide, ma gli investitori attendono segnali più chiari sul recupero della redditività e sulla piena integrazione delle acquisizioni nel Regno Unito.

