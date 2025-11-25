Intertek - BorsaInside.com

Le azioni Intertek Group hanno registrato un deciso ribasso superiore al 4% dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre, che hanno mostrato una crescita organica dei ricavi inferiore alle aspettative del mercato. La società britannica, specializzata in test, ispezioni e certificazioni, ha confermato le previsioni per l’intero anno, ma i numeri diffusi hanno evidenziato un passo più lento rispetto ai principali concorrenti del settore.

Crescita organica e impatto valutario

Nel periodo compreso tra luglio e ottobre, Intertek ha riportato una crescita organica del 4,1%, leggermente sotto il consenso degli analisti di Visible Alpha fissato al 4,5% e in linea con la stima di Morgan Stanley pari al 4,2. Il dato risulta inferiore al 4,5% registrato nel primo semestre dell’anno e sensibilmente più debole rispetto alle performance trimestrali di Bureau Veritas e SGS, che hanno segnato rispettivamente 6,3% e 6,0%. La crescita totale dei ricavi si è fermata al 2,2%, penalizzata da un impatto valutario negativo dell’1,8%.

Secondo Morgan Stanley, l’aggiornamento trimestrale è stato definito “discreto”, sottolineando tuttavia che la crescita appare inferiore rispetto ai competitor, mentre i margini restano solidi.

Andamento delle divisioni e revisioni delle previsioni

Le performance interne sono state eterogenee.

La divisione Consumer Products ha registrato una crescita del 5,4%, coerente con gli obiettivi di fine anno che prevedono un incremento alto a una cifra. Buona anche la performance di Corporate Assurance, che con un +6,6% si mantiene anch’essa in linea con la guidance di crescita alta a una cifra.

La divisione World of Energy ha mostrato una crescita piatta, frenata dalla debolezza del comparto trasporti e in particolare dal ridimensionamento dei progetti legati al settore automobilistico. Le previsioni sono state abbassate da crescita bassa a una cifra a “Stabili”.

Più dinamico il comparto Industry and Infrastructure, che ha segnato un aumento del 6%. Le prospettive per l’intero anno sono state riviste al rialzo verso una crescita media a una cifra, grazie anche alla robusta ripresa delle attività nel settore minerario.

Più debole invece la divisione Health and Safety, che ha registrato solo un +0,8%, con view confermate su una crescita bassa a una cifra.

Obiettivi confermati e stime di mercato

Intertek ha confermato la guidance annuale, indicando una crescita organica a media cifra a valuta costante, oltre a un miglioramento progressivo dei margini operativi e a un flusso di cassa in rafforzamento.

Secondo il consenso compilato internamente dall’azienda, sono attesi ricavi per 3,43 miliardi di sterline, una crescita organica del 4,6%, un EBIT di 611 milioni di sterline con margine del 17,8%, un utile ante imposte rettificato di 564 milioni di sterline e un utile per azione rettificato di 250,5 pence.

Morgan Stanley ha commentato che le aspettative di crescita organica per l’anno potrebbero ridursi leggermente attorno al 4,3, ma il calo sarebbe compensato da un contributo maggiore dalle acquisizioni, stimate ora allo 0,5% contro lo 0,2 precedentemente atteso dal consenso. Poiché le stime sul cambio erano già impostate su un impatto negativo del 3%, gli analisti non prevedono ulteriori modifiche alle proiezioni di utile o di margini complessivi.

