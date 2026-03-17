IP Group - BorsaInside.com

Le azioni di IP Group registrano un deciso rialzo a Piazza Londra, con un balzo superiore all’8% che riaccende l’attenzione degli investitori sul titolo. A trainare la performance è soprattutto il forte incremento del valore patrimoniale netto (NAV), cresciuto del 13% nel corso del 2025 grazie all’esposizione strategica nel settore dei farmaci anti-obesità.

Il NAV per azione ha raggiunto quota 110,4 pence al 31 dicembre 2025, rispetto ai 97,7 pence dell’anno precedente. Un risultato sostenuto in larga parte dai proventi derivanti dall’accordo con Pfizer, che ha acquisito la biotech Metsera con una valutazione complessiva fino a 10 miliardi di dollari. Per IP Group, questa operazione si è tradotta in oltre 128 milioni di sterline legati a diritti di licenza.

Impatto positivo, ma non senza criticità

Il beneficio economico inatteso ha però avuto anche effetti collaterali. La società ha infatti modificato la propria classificazione contabile diventando una “entità di investimento” secondo gli standard IFRS 10. Un cambiamento tecnico, ma rilevante, che ha comportato una revisione nel modo in cui le controllate vengono incluse nei conti consolidati.

Questa revisione ha portato a una violazione tecnica dei covenant su un prestito privato da 120 milioni di sterline. In sostanza, i creditori consideravano valida solo la liquidità detenuta dalla capogruppo, mentre IP Group includeva anche quella delle controllate.

Nonostante il gruppo disponesse complessivamente di oltre 200 milioni di sterline tra cassa e depositi, la distribuzione delle risorse non rispettava i parametri richiesti. La situazione è stata poi risolta attraverso una deroga concessa dagli obbligazionisti e il trasferimento di fondi alla holding.

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Conti in miglioramento e sconto sul titolo

Dal punto di vista finanziario, IP Group mostra segnali di ripresa:

utile netto pari a 66,9 milioni di sterline, in netto miglioramento rispetto alla perdita di 207 milioni del 2024

liquidità lorda pari a 211 milioni di sterline

Nonostante questi numeri, il titolo continua a trattare con uno sconto significativo rispetto al NAV, vicino al 47%. A fine 2025, infatti, il prezzo di mercato si attestava a 58,6 pence contro un valore patrimoniale di oltre 110 pence.

Per ridurre questo divario, la società ha completato un programma di buyback da 75 milioni di sterline, ritirando circa il 9% delle azioni in circolazione.

Prospettive e rischi legati a Pfizer

Il legame con Pfizer resta un elemento chiave, ma anche una variabile di rischio. La valorizzazione attuale si basa su flussi futuri di royalty legati a farmaci ancora in fase di sviluppo, tra cui PF’3944, che non ha ancora completato gli studi clinici di Fase 3.

Ciò significa che il valore stimato può variare sensibilmente in base a:

esito degli studi clinici

probabilità di successo commerciale

ipotesi finanziarie adottate

Nonostante queste incognite, il CEO Greg Smith ha ribadito la fiducia nella strategia del gruppo, indicando un obiettivo di oltre 250 milioni di sterline in dismissioni tra il 2025 e il 2027.

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Nuove iniziative e ritorni per gli azionisti

Parallelamente, IP Group sta rafforzando la propria presenza nel venture capital britannico attraverso una collaborazione con Aberdeen, con l’obiettivo di gestire nuovi investimenti innovativi.

Sul fronte degli azionisti, la società ha già accantonato ulteriori 30 milioni di sterline destinati a future distribuzioni, confermando l’impegno a creare valore anche nel medio periodo.

IP Group si trova pertanto in una fase di rilancio: da un lato beneficia di operazioni strategiche ad alto potenziale, dall’altro deve gestire con attenzione i rischi legati allo sviluppo farmaceutico e alla struttura finanziaria. Un equilibrio delicato che continuerà a influenzare l’andamento del titolo nei prossimi mesi.

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